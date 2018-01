EU beboet Qualcomm voor bijna een miljard euro wegens machtsmisbruik

Business

De Europese Commissie maakt bekend dat Qualcomm een boete van 997 miljoen euro moet betalen, omdat er misbruik gemaakt is van zijn machtspositie. De chipfabrikant betaalde Apple miljarden om exclusief modemchips te laten plaatsen in iPhones en iPads. Op deze manier sloot het bedrijf concurrenten uit, concludeert Margrethe Verstager, de Eurocommissaris van Mededinging.

De afspraak zou stammen uit 2011, waarna de overeenkomst in 2013 verlengd werd tot en met eind 2016. Het gaat daarbij niet alleen om betalingen die zorgden voor een prijsreductie. Als Apple ervoor koos om een product te ontwikkelen met een andere chips dan zou Qualcomm stoppen met de betalingen.

Verstager geeft aan dat er hierdoor geen enkele rivaal kon concurreren met Qualcomm, ongeacht de kwaliteit van het product. Bovendien leidde het ertoe dat consumenten en andere bedrijven een grotere keuzemogelijkheid en innovatie ontnomen is. De boete komt neer op 4,9 procent van de omzet uit 2017, zo claimt de Europese Commissie.

Volgens Verstager overwoog Apple serieus om over te stappen naar een andere fabrikant. Het kiezen voor een andere partij kostte Apple echter teveel geld. Na het verlopen van de overeenkomst (september 2016) stapte Apple deels over op chipsets van Intel. Als er eerder gekozen was voor een concurrent dan betekende dit een wereld van verschil voor Intel, denkt de Eurocommissaris.

Er is geen bewijs dat er vanuit Apple fouten gemaakt zijn. Vooralsnog is er nog geen verklaring van Qualcomm of Apple. Bloomberg probeerde wel een reactie van de bedrijven te krijgen, maar slaagde daar niet in. Ook autoriteiten uit de Verenigde Staten doen onderzoek naar de praktijken van Qualcomm.

Activiteiten

De resultaten van het onderzoek van Verstager zijn best opvallend, aangezien de twee bedrijven ook rechtszaken tegen elkaar aangespannen hebben wegens de zakelijke activiteiten. Deze hebben vooral betrekking op de vergoedingen van patenten die Qualcomm van Apple verlangt. Bovendien wil Broadcom Qualcomm overnemen, waardoor de positie wel eens zwakker kan worden. Na het nieuws ging het aandeel Qualcomm immers met zo’n drie procent onderuit.