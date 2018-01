Nieuwe update voor Firefox beschikbaar, browser nog wat sneller

Apps & Software

Mozilla is begonnen met de uitrol van een update voor Firefox. In versie 58 vinden we een aantal nieuwe features voor de webbrowser, waarbij vooral de snelheidsverbetering opvalt. Firefox Quantum werd al gezien als een snelle webbrowser, maar versie 58 zorgt voor nog wat extra snelheid.

Het uitrollen van de update vindt plaats op Windows, Linux, Mac en Android. Op Windows realiseert Mozilla prestatieverbeteringen door graphics te renderen met Off-Main-Thread Painting (OMTP). Pagina’s laden sneller door de manier waarop JavaScript cachet en ontvangen wordt te veranderen. Bij de mobiele versie is dit eveneens het geval. Bovendien zien we hier ondersteuning voor Progressive Web Apps.

Vorige week werd al duidelijk dat Mozilla met een nieuwe versie van Firefox zou komen. Deze uitvoering bouwt voort op de nieuwe engine die met Quantum geïntroduceerd werd. De nieuwe update zorgt ervoor dat Firefox multicore CPU’s nog beter gebruikt. Firefox 58 is vooral sneller in het omzetten van WebAssembly-code die vanuit het netwerk binnenkomt. Door streaming compilation wordt dit mogelijk, waarbij code tegelijkertijd compileert en downloadt.

Andere functies

Anderzijds zien we dat Mozilla aparte functionaliteiten voor desktop en Android introduceert. Voor de pc-versie betekent dit bijvoorbeeld dat screenshots voortaan direct te kopiëren en plakken zijn naar het plakbord. Bovendien werkt Firefox Screenshots voortaan ook wanneer de gebruiker zich in de privémodus bevindt. Firefox 58 implementeert de PerformanceNavigationTiming API.

In de Android-versie vinden we onder meer de mogelijkheid om de kleur van de statusbalk in thema’s te veranderen. Ook zien we dat het Safe Browsing-protocol geüpdatet is naar versie 4, de Firefox Search-widget van het thuisscherm verwijderd is en dat er ondersteuning voor Free Lossless Audio Codec-playback is.

Mozilla omschrijft de nieuwe functionaliteiten op de pagina voor webontwikkelaars. Voor gebruikers van de desktopversie is de nieuwe uitvoering te downloaden via de website van Firefox. Android-gebruikers kunnen de update vinden in de Play Store.