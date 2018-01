Microsoft komt komende maanden met extra privacy-opties voor Windows

Apps & Software

Microsoft laat weten de komende maanden met nieuwe features te komen die betrekking hebben op privacy. Onderdeel hiervan is een preview van de Windows Diagnostic Data Viewer, die beschikbaar komt bij de volgende Windows-release. Ook staan er enkele nieuwe features voor het Microsoft Privacy Dashboard op de planning.

Begin deze week zagen we in de nieuwste builds van de Insider Preview hints voor de Diagnostic Data Viewer, terwijl Microsoft er nu zelf over bericht. Deze optie moet de gebruiker nog meer inzichten leveren. Eén van die inzichten heeft betrekking op algemene data, zoals de naam van het besturingssysteem, de versie, het apparaat ID, de apparaatklasse en selectie van diagnostisch niveau.

Ook zien we dat product- en serviceprestatiedata inzicht bieden in de gezondheid van het apparaat, prestatie- en betrouwbaarheidsdata, functionaliteiten voor het bekijken van films op het apparaat en zoekopdrachten naar bestanden op het apparaat. Deze functie is overigens niet bedoeld om kijk- en luistergedrag vast te leggen.

Microsoft somt de andere inzichten die Diagnostic Data Viewer belooft als volgt op:

Apparaatconnectiviteit en -configuratie zoals apparaateigenschappen en -capaciteit, voorkeuren en instellingen, randapparaten en netwerkinformatie.

Product- en servicegebruiksdata omvat details over het apparaatgebruik, besturingssysteem, applicaties en services.

Softwareinstallatie en -inventaris zoals geïnstalleerde applicaties, installatiegeschiedenis en apparaat-update-informatie.

Nieuwe features Privacy Dashboard en beschikbaarheid

Ook het Microsoft Privacy Dashboard zal te maken krijgen met een update die nieuwe features introduceert. Hierdoor kunnen gebruikers data die in het dashboard staan exporteren en specifieke items verwijderen voor meer individuele controle. Anderzijds moeten zij de mediaverbruiksgegevens kunnen bekijken en beheren, alsmede product- en serviceactiviteit op de Activity History-pagina.

De Windows Diagnostic Data Viewer is voor iedereen beschikbaar in de Microsoft Store en staat los van het Microsoft Privacy Dashboard. Windows Insider Program-deelnemers hebben als eerste de kans om de nieuwe features van het Privacy Dashboard te gebruiken. Zij krijgen de komende weken een preview van verdere aanpassingen aan functionaliteit en instellingen.