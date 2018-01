Apple maakt in proefversie iOS 11.3 status accu inzichtelijk

Apps & Software

Apple heeft de previewversie van iOS 11.3 vrijgegeven. Die biedt niet alleen nieuwe augmented reality-functies voor de iPhone en iPad, maar ook nieuwe Animoji op de iPhone X en een nieuwe functie in de Gezondheid-app. Belangrijk is ook een update voor de manier waarop er met accu’s wordt omgegaan.

De nieuwste versie van iOS is vanaf vandaag te downloaden voor ontwikkelaars. Voorlopig mogen zij software toespitsen op de nieuwe versie van het besturingssysteem. Daarna komt er een publieke bèta voor het bredere publiek en later dit voorjaar volgt een bredere release voor iedereen. De exacte datum is nog niet bekend.

Meer AR-functies

Toen iOS 11 gelanceerd werd, maakte Apple voor het eerst augmented reality-functies beschikbaar voor het brede publiek. Die worden nu uitgebreid met ARKit 1.5, waarbij er nu ook verticale objecten herkend worden. Zodoende kan ARKit nu meer dan alleen het herkennen van tafels en stoelen, maar ook bijvoorbeeld muren en deuren. De plaatsing van virtuele objecten daarop is nu een stuk beter zegt Apple zelf.

Voor de iPhone X-gebruiker is er al zoiets als de Animoji. Dat zijn emoticons die je gezichtsuitdrukking volgen, een functie die werkt dankzij de TrueDepth-sensoren aan de voorkant van de telefoon. Nu zijn er vier nieuwe Animoji toegevoegd: een leeuw, een beer, een draak en een doodshoofd.

Omgang met de accu

In reactie op de fikse kritiek die Apple kreeg rond de manier waarop het omging met verouderde accu’s, is hier een nieuwe functie voor toegevoegd. iOS 11.3 maakt het mogelijk om de staat van de batterij te bekijken en maakt inzichtelijk of deze aan vervanging toe is. Vanaf de iPhone 6 en hoger is die functie te vinden in het instellingenmenu.

Ook kan de gebruiker voortaan in hetzelfde menu vinden of de energiebesparingsmodus is ingeschakeld. Het gaat dan om de functie die de processor iets langzamer maakt, om de batterij van een toestel te sparen. Deze kan indien gewenst ook uitgeschakeld worden.

Business Chat en Gezondheid-app

Afgezien van de nieuwe AR-functies en de batterij-mogelijkheden, is er ook nog Business Chat toegevoegd aan iOS 11.3. Daarbij kunnen gebruikers via de berichten-app communiceren met bedrijven. Daarnaast heeft Apple het mogelijk gemaakt om dossiers in te zien binnen de Gezondheid-app. Zo moeten gebruikers hun medische dossiers makkelijk kunnen bekijken.

Op een later moment komen ook nog wat andere functies naar iOS 11.3. Daaronder bevindt zich de mogelijkheid om videoclips te bekijken in Apple Music en AML-ondersteuning.