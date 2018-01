Alphabet richt onafhankelijk cybersecuritybedrijf Chronicle op

Security

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft een onafhankelijk cybersecuritybedrijf opgericht vanuit zijn X-unit. Dat bedrijf heet Chronicle en ontwikkelt een cybersecurity intelligence en analytics platform met technieken die bij Google gebruikt worden. Naar het schijnt zijn er al samenwerkingsverbanden aangegaan met diverse Fortune 500-bedrijven.

Er is weinig bekend over de manier waarop Chronicle te werk gaat, of over de technologie die het bedrijf gebruikt voor zijn platform. Op de website ZDNet lezen we dat de software gebaseerd is op snelheid en schaalgrootte, machine learning en services en dus niet op basis van servers werkt.

Onafhankelijk onderdeel van Alphabet

Volgens CEO Stephen Gillett is zijn bedrijf volledig onafhankelijk van Alphabet, maar opereert het wel onder die vlag. Het is dus een zelfstandig functionerend bedrijf binnen de familie. “We zullen onze eigen contracten sluiten met klanten, ons eigen databeleid bepalen, maar genieten tegelijk van het voordeel om ’s werelds toonaangevende experts op gebieden van machine learning en cloud computing (en vele andere onderwerpen) te kunnen consulteren binnen Alphabet.”

Dat beleid heeft nu al succes, want ondanks dat de software nog niet af is en de ontwikkeling ervan in een bètafase verkeert, zijn er al diverse grote bedrijven geïnteresseerd in een samenwerking. In de FAQ van Chronicle lezen we het volgende: “Het team bevindt zich in het beginstadium van het testen van een preview release, en doet dat in samenwerking met enkele Fortune 500 bedrijven. Het is dus nog te vroeg om details te delen.”