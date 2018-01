Salesforce-CEO vergelijkt social media met tabak en roept op tot regulering

Consumer

De CEO van Salesforce, Marc Benioff, vergelijkt social media met tabak. Dat doet de directeur in een interview met CNBC. Volgens de directeur moeten sociale netwerken zoals Facebook op de zelfde manier als tabak gereguleerd worden, aangezien ze verslavend zijn.

In het interview noemt Benioff sigaretten als voorbeeld van een product dat verslavend en niet goed voor een gebruiker is. Met sigaretten wordt wellicht geprobeerd om de gebruiker tot iets aan te zetten. Zodoende zijn er veel overeenkomsten met social media, stelt de Salesforce-CEO. Over het algemeen denkt Benioff dat technologie verslavende eigenschappen heeft die aangepakt moeten worden.

Productdesigners zouden hun werk zo uitvoeren dat hun product nog verslavender wordt, iets wat we tegen moeten houden. Hij ziet de techbedrijven dan ook hetzelfde als andere industrieën. Denk bijvoorbeeld aan de financiële dienstverlening, de voedselindustrie en consumentenproducten. Zij worden nauwlettend in de gaten gehouden door autoriteiten om ervoor te zorgen dat ze in het belang van de mens opereren.

Door regulering zal niemand een voordeel hebben ten opzichte van de ander en worden consumenten beschermd, geeft Benioff aan. Momenteel zijn er wel regels, maar nog niet genoeg. Bovendien liggen socialmediabedrijven onder vuur. Zij raken in opspraak door onder meer nepnieuws te verspreiden en verkiezingen te beïnvloeden.

Ambities Salesforce

Marc Benioff richtte Salesforce in 1999 op. Onder zijn leiding groeide Salesforce uit tot een bedrijf met 10 miljard dollar omzet. De recent behaalde mijlpaal zorgt ervoor dat het vertrouwen bij Salesforce groeit. Het bedrijf wil in 2034 namelijk een omzet van 60 miljard dollar noteren. Dat moet stapsgewijs gebeuren – in 2022 een omzet van 20 miljard dollar en in 2028 een omzet van 40 miljard dollar.