Kaspersky Lab weet zeker het juridische proces in de VS te winnen

Business

Het in Moskou gevestigde Kaspersky Lab weet zeker dat de Amerikaanse federale rechtbank het securitybedrijf in het gelijk zal stellen. De leverancier van antivrussoftware wil met een rechtszaak het verbod op software binnen de regering van de Verenigde Staten terugdraaien.

Kaspersky Lab maakte zijn overtuiging bekend tegenover een Russisch persbureau, zo meldt Reuters. Eerder bleek al dat het bedrijf van mening was dat er geen eerlijk proces plaatsvond. In september gaf het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid het bevel aan overheidsinstanties om de software van Kaspersky binnen 90 dagen uit hun netwerk te verwijderen.

De Amerikaanse overheid vreest namelijk dat de software van Kaspersky gebruikt wordt voor Russische spionage. Het securitybedrijf ontkende tot nu toe iedere betrokkenheid en stelde eind november uit Rusland te vertrekken indien het gebruik wordt voor spionage. Ook gaf het meermaals aan geen enkele overheid te zullen helpen met cyberspionage.

President Donald Trump veranderde echter niet van mening en zette zijn handtekening onder het verbod. De oprichter van het bedrijf, Eugene Kaspersky, geeft aan dat de reputatie van Kaspersky aangetast is door het besluit, terwijl het ook invloed heeft op de commerciële activiteiten. Er is volgens hem geen enkel bewijs voor overtredingen van het bedrijf.

Inhoud aanklacht

In de aanklacht van Kaspersky is opgenomen dat de overheid grotendeels vertrouwt op onbevestigde mediaberichtgeving. Het bedrijf verkocht voor minder dan 54.000 dollar aan de Amerikaanse overheid, wat neerkomt op 0,3 procent van de totale omzet in de VS. Toch gaat de schade verder dan alleen de 54.000 dollar, aangezien retailers als Best Buy Co de software uit hun aanbod haalden.

Naast het terugdraaien van het verbod wil Kaspersky een verklaring van de rechter waarin uitgesproken wordt dat de producten geen beveiligingsrisico vormen voor de computers van de Amerikaanse overheid.