Microsoft verbetert onder meer Timeline in nieuwe testbuild Windows 10

Microsoft heeft vandaag een nieuwe preview voor de volgende versie van Windows 10 vrijgegeven. Die brengt veranderingen en verbeteringen met zich mee voor het font, privacy, Timeline, shell, instellingen, Hyper-V en toegangsverbeteringen. De build maakt overigens onderdeel uit van Redstone 4.

Deze zal vermoedelijk in de loop van de lente vrijgegeven worden, al hebben we nog geen definitieve releasedatum. Dat er weer een nieuwe build is met nieuwe functies is al erg mooi. In dit artikel een overzicht met de belangrijkste toevoegingen; eerder vandaag publiceerden we een uitgebreid artikel over de toevoegingen rond privacy.

Fonts en Timeline

Het controlepaneel waarin fonts geselecteerd kunnen worden, ziet er nu anders uit. Ingebouwd zijn onder meer previews voor elke font family, waarbij de primaire taal waar een font voor bedoeld is duidelijk te zien is. De Microsoft Store krijgt ook een nieuwe categorie, speciaal voor fonts die je zou kunnen downloaden.

Afgezien daarvan voegt Microsoft ook nieuwe opties toe om je Timeline te beheren. Zodoende is het mogelijk om delen van de Timeline te verwijderen. Je kan bijvoorbeeld een specifiek uur aan activiteiten verwijderen, maar indien gewenst ook een complete dag. Ook is er in het instellingenmenu te mogelijkheid toegevoegd om je Timeline-archief naar de cloud te uploaden.

Focus Assist, Hypervisor en toegang

Quiet Hours, die onlangs meer functionaliteit kregen, heeft nu een nieuwe naam gekregen: Focus Assist. Daarbij is het mogelijk om te wisselen tussen drie modi door met de rechtermuisknop op het Action Center-icoontje te klikken in de taakbalk. Windows Hello is ook makkelijker om in te stellen, waarbij je gezichtsherkenning, je vingerafdruk of een pincode kan gebruiken om je apparaat te ontgrendelen.

Microsoft heeft ook nog wat toevoegingen gedaan aan het Hypervisor Platform. Dat heeft nu een uitgebreidere API, waardoor het makkelijker is om virtualization stacks en toepassingen in te bouwen. Daarmee is het makkelijker om meer te doen met de virtuele machines.

Volgens de site Venture Beat zijn er ook nog een boel verbeteringen doorgevoerd in het toegangsmenu. Zo kan je instellen dat de scrollbalk altijd zichtbaar is en kleurenfilters toepassen op sneltoetsen. Ook heeft Microsoft het geheel wat makkelijker doorzoekbaar gemaakt.