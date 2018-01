Nieuwe video toont Samsung Galaxy S9 in gebruik

Mobile

Er is een nieuwe video opgedoken op het Chinese sociale netwerk Weibo waarin een gebruiker claimt met de Samsung Galaxy S9 te werken. Op het filmpje zien we dat er een tekst in het Chinees getypt wordt. Het getoonde toestel zou een productiemodel zijn, dus geen prototype.

De Weibo-gebruiker heet 8090 digital life, al onthult hij en de video niet veel andere details. Het scherm dat we zien heeft wel veel weg van de voorkant van de Galaxy S8. Eerdere lekken lieten al zien dat het scherm inderdaad veel lijkt op het display van de voorganger. 8090 digital life geeft in een reactie wel aan dat eigenaren van de S8 niet hoeven te upgraden naar de S9.

Eerder op de dag werd bekend dat Samsung de Galaxy S9 op 25 februari zal onthullen. Het bedrijf liet blijken dat de focus bij de smartphone op de camera ligt. De teaser gaat echter niet in op specifieke details van de camera. Een pagina van Samsung verklapte onlangs dat de telefoons over een extra sterke slow-motion functie beschikt. Hierdoor kunnen er 480 beelden per seconde in 1080p opgenomen worden.

Nu de onthulling dichterbij komt, zien we dat er steeds meer Galaxy S9 geruchten opduiken. Onlangs zagen we nog een conceptvideo waarin we wel eens een zeer nauwkeurig beeld van de twee aankomende vlaggenschepen kunnen zien. Hierin zagen we een dubbele camera aan de achterkant, iets wat anders is dan bij voorganger Galaxy S8. Bij het model uit 2017 kwamen we aan de achterzijde namelijk een enkele camera tegen.

De video van de Weibo-gebruiker kun je hieronder bekijken.