‘Google Assistant dit jaar nog in het Nederlands te gebruiken’

Google gaat dit jaar de Nederlandse taal ondersteunen binnen de Google Assistant. Dat bevestigde een medewerker van Philips tijdens een presentatie van televisies die de virtuele assistent ondersteunen. Het is een interessante ontwikkeling, want het maakt de smart home producten van Google een stuk nuttiger voor de Nederlandse markt.

Momenteel ondersteunt Google Assistant vier talen: Duits, Engels, Frans en Japans. Meer talen moeten nog toegevoegd worden en komen volgens een productmanager van Philips dit jaar nog. Hij vertelde dat binnenkort Nederlands en Italiaans ook ondersteund zullen worden. Wanneer precies is nog niet zeker, maar volgens de medewerker wordt dat in de tweede helft van het jaar.

Nog niets zeker

Een woordvoerder van Google liet echter iets anders weten tegenover de site Nu.nl. Hij vertelde dat er wel degelijk wordt gewerkt aan een Nederlandse versie van de Assistant, maar dat die nog niet af is. Er is dan ook “nog geen releasedatum” geprikt volgens de woordvoerder.

Daarmee wordt het echter niet onmogelijk dat Google dit jaar nog Nederlands toevoegt aan het repertoire van de Google Assistant. Vorig jaar in september zette het nog een vacature online voor een tekstschrijver die de functies naar het Nederlands zou moeten omzetten. Dat duidde er al op dat het bedrijf werkt aan de Nederlandstalige versie, dus heel gek is het niet als die er dit jaar nog komt.

Overigens weten we op basis van het bericht van Philips niet of de Nederlandse taal dan straks ook op alle Google smart home producten te gebruiken valt. Het kan ook dat dit bijvoorbeeld enkel geldt voor televisies. Tegelijk moet wel opgemerkt worden dat elke nieuwe versie van de Assistant tot nu toe altijd op alle Google-apparaten is uitgerold.