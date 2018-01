IBM en Mendix integreren hun diensten binnen de IBM Cloud voor low-code ontwikkelaars

Business

IBM en Mendix gaan samenwerken op het gebied van clouddiensten. Mendix biedt een low-code ontwikkelingsplatform aan, dat nu geïntegreerd zal worden met een boel van de diensten van de IoT- en AI-diensten van IBM’s Watson en daarmee ook de IBM Cloud. De deal is een evolutie van een eerder partnerschap van de twee bedrijven.

Binnen de afspraken zal IBM Mendix naar de IBM Cloud brengen en verregaand integreren in zijn eigen tools. IBM heeft volgens manager Don Boulia een heel specifiek plan hiermee. Hij vertelde de site Techcrunch dat het IBM-platform gewoonlijk geen klanten bedient die vragen om een low-code of zelfs een no-code platform als Mendix. Door die samenwerking aan te gaan, wordt dat wel mogelijk en kan IBM meer ontwikkelaars aan zijn dienst binden.

Kortere ontwikkelingsfase

De gedachte van IBM is dat het nu meer mensen naar een aantal van zijn diensten kan trekken, waaronder integratie met Watson AI-diensten. Denk daarbij aan gesprekstechnieken voor chatbots, vertaaldiensten, spraakdiensten en de Watson Tone Analyzer die emoties in tekst leert begrijpen. Met behulp van de Mendix-kit, kunnen ontwikkelaars daarnaast eenvoudig gebruik maken van IBM’s IoT en blockchain-diensten.

De belofte van Mendix is dat deze samenwerking ervoor zorgt dat de ontwikkeling van applicaties tot wel tien keer zo snel kan gaan. IBM stelt ook dat de dienst ontwikkelaars ertoe in staat stelt om hun toepassingen binnen de IBM Cloud als container uit te rollen. “Ons partnerschap met IBM maakt het voor bedrijven en ontwikkelaars mogelijk om sneller hun toepassingen te ontwikkelen en uit te rollen,” aldus CEO Derek Roos van Mendix in een statement tegenover ZDNet.

Het samenwerkingsverband tussen IBM en Mendix is zoals geschreven een voortzetting van een eerdere deal die ze sloten binnen IBM Bluemix, dat nu bekend staat als IBM Cloud.