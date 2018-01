Google Chrome voegt optie om websites permanent te dempen toe

Apps & Software

Google rolt deze week een nieuwe versie van Chrome uit, waarin we een aantal interessant features vinden. Voor de reguliere gebruiker is de mogelijkheid om websites die video’s automatisch afspelen permanent te dempen ongetwijfeld het boeiendst. Er zijn immers best wat websites die geluid blijven afspelen terwijl je door de pagina scrolt.

In de nieuwe versie, ook wel Chrome 64, kunnen gebruikers met de rechtermuisknop op een tabblad klikken, om vervolgens de gehele website te dempen. Google vervangt hiermee de eerdere mute tab-optie. De vorige mogelijkheid was slechts een tijdelijke oplossing. Na het sluiten van de website en een nieuw bezoek, begon het geluid weer af te spelen.

De pop-up blocker krijgt in Chrome 64 een update. De browser voorkomt nu dat sites waar eerder ‘fout’ gedrag bij geconstateerd is, nog nieuwe tabbladen of vensters kunnen openen. Daaronder vallen ook sites van derden die verborgen zijn onder afspeelknoppen of als transparante overlay op een site werken.

Anderzijds zien we dat de nieuwe versie HDR-ondersteuning toevoegt voor Windows-gebruikers. Hiervoor is wel een een pc met de Fall Creators Update nodig, alsmede een monitor en grafische kaart die HDR-compatibel zijn. Ook worden gebruikers beschermd tegen de kwetsbaarheden Meltdown en Spectre, waarmee kwaadwillenden toegang kunnen krijgen tot het computergeheugen. Dit gebeurt door de zogeheten SharedArrayBuffer-optie uit te schakelen.

Toevoegingen voor ontwikkelaars

Verder zien we dat Google vooral verbeteringen doorvoert voor ontwikkelaars. Dit betekent onder meer ondersteuning voor de Resize Observer API. Zo wordt het voor webapplicaties makkelijker om verandering ten aanzien van elementen door te voeren. Een responsieve website kan op deze manier CSS media-queries inzetten om responsieve componenten in te bouwen, zodat de site altijd een goed formaat heeft. In een eerder bericht op Techzine gingen we in op de nieuwe features voor ontwikkelaars.

De nieuwste versie van de browser is te downloaden via de ingebouwde silent updater van Chrome. Door naar google.com/chrome te gaan kan de gebruiker eveneens updaten.