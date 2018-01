Nieuwe versie Cloudian HyperStore met multi-cloud storage management beschikbaar

Services

Cloudian laat aan Techzine weten over de introductie van HyperStore 7, de nieuwe versie van zijn scale-out storage-systeem. Hiermee dicht het bedrijf de kloof tussen storage op locatie en in de cloud. Zo kunnen organisaties data in private en public clouds in alle delen van de wereld als één geïntegreerde storage pool beheren.

Met HyperStore 7 kunnen gebruikers data opslaan, beschermen en doorzoeken vanuit een management console, onafhankelijk van de fysieke locatie van de data. HyperStore is in datacenters in te zetten op basis van verschillende appliances of op x86-servers als integraal en onbeperkt schaalbaar storage-systeem. Versie 7 kan nu ook worden gebruikt als applicatie in de public cloud om beheerders een centraal overzicht te bieden op alle data in storage-omgevingen in de cloud en op locatie.

Onderdelen

De belangrijkste functies van HyperStore 7 somt Cloudian als volgt op:

Geïntegreerd databeheer: Gebruikers kunnen data in clouds en op locatie opslaan, beheren, beschermen en doorzoeken vanuit een centrale console.

Altijd en overal toegang tot data via een gemeenschappelijke API: Gebruikers kunnen met één S3-API toegang krijgen tot opslag op locatie en in public clouds, zoals Microsoft, Google en Amazon.

Scale out-architectuur: Beheerders kunnen meerdere HyperStore-instances op locatie of in de cloud inzetten voor scale-out schaalbaarheid en optimale prestaties en beschikbaarheid.

Geconvergeerde data-toegang: Data in clouds van Amazon, Microsoft en Google wordt opgeslagen in het native formaat van de desbetreffende cloud om cloud-applicaties naadloze toegang toe te bieden.

Samenvoeging van bestanden en objecten: Met Cloudian HyperFile kunnen objectdata en Windows- en Linux-bestanden worden opgeslagen binnen dezelfde storage-omgeving.

Cloudian noemt in het bijzonder het obstakel dat elke leverancier van cloud-opslag zijn eigen API gebruikt. Dit maakt het lastig om workloads binnen clouds te optimaliseren en op flexibele wijze gebruik te maken van verschillende clouds vanwege hun unieke functionaliteit, geografische dekking en kostenvoordelen. Met HyperStore 7 moet dit probleem verleden tijd zijn door toegang tot storage-omgevingen in de cloud te bieden op basis van één API en een ‘global namespace’. Data kan in verschillende locaties opgeslagen worden en is te beheren met een gemeenschappelijke reeks tools.

Verder zien we dat, voor workflows die om een tapegebaseerde back-uptarief vragen, HyperStore 7 kan worden gekoppeld aan het geconvergeerde storage-systeem Spectra Logic BlackPearl. Deze aanpak hanteert men vaak om te kunnen voldoen aan de eisen van de SEC 17-4A-specificatie of als veiligheidsmechanisme tegen ransomware-aanvallen.

Beschikbaarheid

Het HyperStore 7-platform is per direct verkrijgbaar in de vorm van software defined storage (SDS)-oplossing en als een volledig ondersteunde appliance met een opslagcapaciteit variërend van 48 TB tot 840 TB per apparaat. De software kan zowel op locatie als in de cloud worden ingezet. Cloudian HyperFile kan met HyperStore 7 worden geïntegreerd om file services te bieden die volledig interoperabel zijn met SMB (CIFS)- en NFS-protocollen.