Microsoft Edge voor iOS en Android nu breder beschikbaar

Een medewerker van Microsoft heeft bekendgemaakt dat de Edge-browser voor iOS en Android voortaan beschikbaar is in meerdere landen. Op Twitter kondigt product manager Sean Lyndersay namelijk aan dat de app uitgekomen is in de meeste Engels- en Franssprekende landen, waarbij Duitsland, Oostenrijk, Portugal en Brazilië als losse markten genoemd worden.

We vroegen ons uiteraard direct af of de nieuwe stap ook betrekking heeft op de Nederlandse markt. Een zoekopdracht in de Play Store van Android laat zien dat wij de browser kunnen downloaden. Het gebruiken van Edge gebeurt standaard nog wel in het Engels. Wellicht dat we ondersteuning voor Nederlands later kunnen verwachten, aangezien de desktop-versie wel onze taal standaard levert.

Toen de mobiele uitvoering van Microsoft Edge eind november uit de bètafase kwam, zagen we dat de iOS-versie beschikbaar was in de Verenigde Staten, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Android-versie was te gebruiken in de Verenigde Staten, Australië, Canada, China, Frankrijk, India en het Verenigd Koninkrijk. Toen liet Microsoft al weten dat de mobiele uitvoeringen naar andere landen zouden komen.

Integratie

Met Microsoft Edge voor iOS en Android ontstaat er een vlottere ervaring. Gebruikers kunnen namelijk met hun activiteiten doorgaan op de pc, door een pagina direct te openen op de computer. Ook vinden we in de mobiele versies bekende functionaliteiten, zoals favorieten, leeslijst, nieuwe tabpagina en leesmodus.

Microsoft gaf al eens aan dat de meeste Windows 10-gebruiker een iOS of Android-telefoon hebben. Het bedrijf ziet echter dat er geen goed systeem voor hen is om pc’s met de telefoons te verenigen. Door met zowel een desktop-uitvoering als een mobiele versie te komen, wil Microsoft dus wat extra gebruiksgemak leveren. Door het vele wisselen tussen apparaten kan er frustratie optreden, omdat pagina’s opnieuw gezocht en geladen moeten worden.