T-Mobile voegt techniek voor extra snelheid aan netwerk toe

Networking

T-Mobile heeft per direct landelijke dekking met een nieuwe tijd- en phase-synchronisatietechniek. Hiermee moeten klanten profiteren van betere kwaliteit van dataoverdracht, meer snelheid en een grotere capaciteit. De phase-synchronisatietechniek is op basis van SyncE en IEEE1588V2 en vormt een belangrijke basis in de evolutie naar 5G.

Het bedrijf geeft aan dat het doorvoeren van de synchronisatietechniek gebeurt omdat de recente uitrol van de TD-LTE advanced op de 2600 MHz-band daarom vroeg. Smartphones die gebruikmaken van TD-LTE moeten snel kunnen schakelen tussen zenden en ontvangen op dezelfde frequentie om ervoor te zorgen dat er geen radio-interferentie ontstaat.

Om zijn mobiele netwerk te realiseren maakt T-Mobile gebruik van 45.000 4G-cellen/antennes verdeeld over ongeveer 5.000 locaties. Deze cellen werken met verschillende frequentiebanden en richtingen. Om verbindingen goed in stand te kunnen houden, moeten de antennes optimaal met elkaar gesynchroniseerd zijn. Zo kunnen gesprekken en dataverbindingen probleemloos van de ene naar de andere antenne of cell overgeheveld worden.

In een mobiel netwerk is dit van belang als mensen of apparaten zich tijdens het gebruik van het netwerk verplaatsen, bijvoorbeeld wanneer ze in de auto of de trein zitten. De nieuwe synchronisatietechniek moet klanten van T-Mobile laten profiteren van optimale prestaties.

Plannen 5G

Het introduceren van de nieuwe techniek moet obstakels om de nieuwste radio-innovaties door te voeren wegnemen. T-Mobile noemt nauwkeurige plaatsbepaling voor Internet of Things (IoT)-apparaten als voorbeeld. Deze hoeven straks geen GPS-ontvanger meer te hebben om de locatie te achterhalen. Dit komt doordat triangulatietechnieken straks de plaats van mobiele IoT-apparaten in het IoT-netwerk kunnen berekenen. De techniek kan zodoende gebruikt worden om 112-bellers snel en live te lokaliseren.

T-Mobile ziet dit dus als een belangrijke stap naar 5G. Eerder zagen we nog dat het bedrijf als eerste provider in Nederland een Massive MIMO-antenne activeerde. Deze antennes zijn cruciaal voor de implementatie van de 5G-standaard.