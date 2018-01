Commvault ondersteunt nieuwe HPE GreenLake backup-oplossing

Services

Commvault laat aan Techzine weten dat HPE ervoor kiest om zijn nieuwe GreenLake backup-oplossing te laten ondersteunen door het Commvault Data Platform. Door per direct ondersteuning te bieden moet de backup-ervaring van organisaties vereenvoudigen.

De software van Commvault is vooraf geïntegreerd met de servers, opslagsystemen en netwerkcomponenten van HPE en wordt beheerd door de flexibele en resultaatgerichte dienst voor IT-verbruik. Organisaties kunnen hiermee profiteren van gegevensbescherming en betrouwbaarheid van grootzakelijke kwaliteit gedurende de volledige levenscyclus van hun backup-omgeving.

HPE GreenLake Backup voorziet in alle hardware, software en diensten die nodig zijn om tegemoet te komen aan de veranderende eisen op het gebied van gegevensbescherming en compliance. Ook zal de oplossing datagroei opvangen en werk uit handen nemen van de IT-afdeling. HPE GreenLake Backup dient als een oplossing voor gebruik op locatie met de prijs van een cloud-oplossing.

Reacties

Commvault geeft aan dat de nieuwe dienst IT-afdelingen in staat stelt om hun focus te richten op initiatieven van meer strategische aard, terwijl de operationele kosten reduceren. De risico’s op het gebied van beveiliging, bedrijfscontinuïteit en compliance worden teruggedrongen.

Organisaties kunnen met behulp van de technologie voor het meten van het opslagverbruik en de beheerdiensten van HPE in hun opslagbehoeften voorzien met HPE StoreOnce of HPE 3PAR Storage. Het is mogelijk om direct over back-upcapaciteit te beschikken met de mate van beveiliging en controle die alleen een eigen datacenter biedt. De oplossing kan ruim binnen de planning geïmplementeerd worden en op ieder gewenst moment geactiveerd worden.

Eerder was Techzine aanwezig op de Commvault Go-conferentie, waarin we werden bijgepraat over de activiteiten en ambities van het bedrijf. We hadden gesprekken met CEO Bob Hammer en Solutions Marketing Director EMEA Nigel Tozer. Ons uitgebreid achtergrondartikel kun je lezen door hier te klikken.