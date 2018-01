Design en specs Samsung Galaxy S9 en S9+ lijken al onthuld te zijn

Mobile

Met nog pakweg een maand te gaan tot Samsung de Galaxy S9 en het grotere broertje, de S9 Plus presenteert, lijkt er weinig meer over te zijn dat het Zuid-Koreaanse bedrijf echt te onthullen heeft. Vandaag is het design en nog een aantal nieuwe specificaties gelekt.

De site VentureBeat heeft niet alleen een foto van de twee telefoons, maar ook wat informatie over de specificaties. Het lijkt erop dat de telefoons vooral voorzien zijn van nieuwe componenten en dus niet van een gloednieuw design. Zodoende zal er weinig echt vernieuwends uitgebracht worden in maart, als de telefoons in de winkel komen te liggen.

Dit is de Galaxy S9

VentureBeat stelt dat de twee telefoons niet alleen gaan verschillen op het gebied van de schermen, maar ook op de componenten. Althans: beide toestellen krijgen een Qualcomm Snapdragon 845-processor, maar met uiteenlopende hoeveelheden werk- en opslaggeheugen.

De gewone Galaxy S9 krijgt een 5,8-inch AMOLED-scherm van Samsung. De processor van dat toestel krijgt vier gigabyte aan werkgeheugen en de gebruiker beschikt over een opslagcapaciteit van 64 gigabyte. Wat de grote S9+ betreft, is er een 6,2-inch display; zes gigabyte werkgeheugen en 128 gigabyte aan opslagcapaciteit.

Betere camera

Belangrijker is verder nog de betere camera, die in beide toestellen geplaatst wordt. Het gaat om een camera met 12-megapixelsensor, die over een variabel diafragma van tussen de f/2.4 en f/1.5 beschikt. De Galaxy S9+ krijgt een dubbele camera, waarvan de tweede camera een vast diafragma krijgt.

Er zijn geen foto’s van de achterkant, maar VentureBeat stelt dat Samsung de vingerafdrukscanner op een logischere plek plaatst. Die zal nu direct onder de camera zitten, waardoor je minder snel per ongeluk verkeerd komt te zitten met je vingers. Meer nieuwe details over de camera zijn er helaas niet, al liet Samsung wel weten dat daar de nadruk op komt te liggen.

De Galaxy S9 en S9+ worden op 25 februari aangekondigd. De release zou op 16 maart plaatsvinden.