Dell overweegt weer de beurs op te gaan

De Amerikaanse computermaker Dell Technologies bekijkt een reeks opties om te groeien. Het is ’s werelds grootste technologiebedrijf dat in privéhanden verkeert en naar het schijnt overweegt men nu een beursgang te maken. Anderzijds zou een reeks acquisities ook tot de mogelijkheden behoren.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van bronnen binnen het bedrijf. De directeurs van Dell komen naar het schijnt deze maand nog samen om de boel flink op te schudden. Het zou de grootste verandering binnen het bedrijf worden sinds het in 2016 dataopslagbedrijf EMC Corp overnam voor 67 miljard dollar.

Flinke druk op Dell

Het bedrijf van Michael Dell staat onder grote druk. Niet lang nadat het in een poging de kosten te drukken en de prestaties te verhogen in 2016 EMC Corp overnam, bleek dat die intenties niet uit zouden komen. Daar komt bij dat de kosten van componenten zijn gegroeid en dat de dataopslagmarkt een stuk minder winstgevend is dan eerst.

Om die reden onderzoekt Dell een reeks mogelijkheden om weer meer geld te verdienen. Overwogen wordt een aantal verschillende overnames, die moeten zorgen voor nieuwe inkomstenbronnen. Tegelijk is nog niets zeker en is geen enkele deal gesloten. Het gaat enkel om vroege plannen.

Mogelijkheid van een beursgang

Reuters stelt ook op basis van de bronnen dat Dell een beursgang te laten maken. Het bedrijf werd in 2013 nog door Michael Dell en investeringsmaatschappij Silver Lake Management van de beurs gehaald, omdat men daarmee weer kosten kon besparen en zich meer toeleggen op bepaalde zakelijke onderdelen.

De afgelopen tijd heeft het bedrijf echter zulke grote overnames gedaan, dat het bijna nodig is om die te compenseren. Naast EMC, wierf Dell ook een meerderheidsandeel in softwaremaker VMWare, waardoor he bedrijf nog een miljardenschuld heeft. Ook overweegt Dell om enkel een bedrijfstak, Pivotal Software, de beurs op te laten gaan. Dat zou 7 miljard dollar in cash opleveren. Momenteel heeft het bedrijf een schuld van 52,5 miljard dollar.

Stagnatie en krimp

Dell begon ooit als een computerfabrikant, maar die bedrijfstak groeit al jaren niet meer. Om die reden legt het bedrijf zich onder meer toe op het aanbieden van serverdiensten, maakt het schermen, werkstations, is er een beveiligingsbedrijf en een cloudplatform. Al die zaken hielpen het bedrijf zijn omzet flink te doen groeien naar 56,7 miljard dollar. Tegelijk waren de kosten erg hoog, waardoor het bedrijf vorig jaar 3 miljard dollar verlies leed.