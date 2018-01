Microsoft komt met update voor problematische Spectre-patch

Security

De oplossing voor Spectre die eerder verscheen pakte niet uit zoals gehoopt. Na installatie startten systemen soms uit het niets opnieuw op, waardoor Intel zelf adviseerde de patch niet te installeren. Nu komt Microsoft met een update om die bijkomende problemen ongedaan te maken.

Microsoft maakt voor deze patch een uitzondering, aangezien het bedrijf normaliter problemen oplost tijdens Patch Tuesday. Die vindt doorgaans plaats op de tweede dinsdag van de maand. Microsoft kwam nu echter in het weekend al met een update. Het bedrijf schrijft over zijn patch dat die de bescherming tegen de tweede variant van Spectre, ook wel branch target injection, uitschakelt.

De update is er voor systemen die beschikken over een processor die problemen ondervinden na de patch. Intel kwam met een lijst van getroffen processoren. De patch geldt voor Windows 7 (SP1), Windows 8.1 en alle versies van Windows 10. Bovendien is er de mogelijkheid om de oude patch uit te schakelen. Hiervoor zijn handleidingen beschikbaar die onderverdeeld zijn in IT Pro en Server.

Microsoft geeft verder aan dat er sinds 25 januari geen berichten meer zijn dat de tweede variant van Spectre misbruikt is voor aanvallen. Overigens bieden ook andere bedrijven de mogelijkheid om de patches terug te draaien, waaronder Dell en HPE.

Processorlekken

Begin dit jaar doken Spectre en Meltdown op. De kwetsbaarheden in processoren stelt hackers in staat om wachtwoorden en encryptiesleutels te stelen. Bij meerdere computers, telefoons en cloud-gebaseerde servers is dit mogelijk.

De oplossing leidde zoals gezegd tot problemen. Tijdens de kwartaalcijfer van Intel werd er dan ook ingegaan op Spectre en Meltdown. Zo maakte CEO Brian Krzanich bekend spoedig processoren met ingebouwde bescherming te leveren. De directeur benadrukte dat het bedrijf toegewijd is de kwetsbaarheden op te lossen en dat er hard gewerkt wordt. Het is echter niet bekend wanneer we de eerste producten mogen verwachten.