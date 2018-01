Intel is binnenkort geen computercentrisch bedrijf meer

Business

Het waarop dat Intel niet langer de meeste omzet uit computers haalt, komt rap naderbij. De gigant gaf zijn cijfers over 2017 vrij. Nog maar 53 procent van de omzet kwam uit computers, de overige 47 procent uit andere bedrijfstakken. Vooral de bedrijfstakken die zich bezighouden met het Internet of Things en datacenters doen het goed.

In een statement liet CFO Bob Swan weten dat de “computer centrische zaken het goed blijven doen in een krimpende markt, terwijl de groei van onze datacentrische zaken laten zien dat de transformatie van Intel verloopt.” Het afgelopen kwartaal groeide de omzet die het bedrijf uit datacentrische zaken haalde met 21 procent.

Recordjaar voor Intel

2017 was het beste jaar in de geschiedenis van Intel. Het bedrijf haalde over het hele jaar een omzet van 62,8 miljard dollar, zes procent meer dan een jaar eerder. Desondanks daalde de winst met zeven procent naar 9,6 miljard dollar. Toch is het een mooi resultaat, mede doordat die transformatie van het bedrijf voorspoedig verloopt.

CEO Brian Krzanich vertelde daar nog het volgende over: “De strategische investeringen die we in gebieden als geheugen, programmeerbare oplossingen, communicatie en autonoom rijden doen, beginnen zich uit te betalen en de groeikansen van Intel uit te breiden. In 2018 ligt onze voornaamste prioriteit bij het uitvoeren van onze datacentrische strategie en het voldoen aan de verwachtingen van onze aandeelhouders en onze klanten.”

Verwachtingen voor 2018

Intel verwacht dat dit jaar ook een goed jaar wordt en dat de omzet nog hoger uitvalt. Voorspeld wordt een totale omzet van 65 miljard dollar over 2018. Maar tegelijk is er wel onzekerheid over de gevolgen van Spectre en Meltdown, de grote kwetsbaarheden die onlangs aangetroffen werden in Intel-chips en honderden miljoenen apparaten troffen. Zouden klanten daardoor minder aankopen doen?

Wat Krzanich betreft niet: “we werken aan de integratie van op siliconen gebaseerde vernieuwingen in toekomstige producten die direct inspelen op de Spectre en Metdown-bedreigingen in hardware. En die producten zullen later dit jaar op de markt verschijnen.”