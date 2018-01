Cisco HyperFlex 3 update richt zich op multi-cloud

Services

Cisco heeft een update voor zijn HyperFlex-platform onthuld. Met HyperFlex 3.0 bereidt Cisco bedrijven voor op een multi-cloud toekomst. De update focust zich onder meer op ondersteuning voor Microsoft Hyper-V, clusters en containers. We kunnen HyperFlex 3.0 ook wel zien als de grootste update sinds de lancering.

In de update vinden we zowel AppDynamics als Cisco Workload Optimization. Hierdoor is het monitoren en beheren van hybride applicaties mogelijk, alsmede geautomatiseerde analyses en workload plaatsing. Op deze manier moeten bedrijven het maximale uit app-management halen.

Hyperflex ondersteunde altijd al VMware’s ESXi hypervisor, maar met HyperFlex 3.0 gaat Cisco nog een stapje verder. Bij de nieuwe uitvoering is er namelijk ook ondersteuning voor Microsoft Hyper-V. Daardoor kunnen bedrijven voortaan kiezen tussen twee aanbieders.

Ook komen we de toevoeging van FlexVolume-driver tegen, waarmee opslag voor Kubernetes containers mogelijk is. Zo kunnen cloud-native applicaties ontwikkeld en ingezet worden via HyperFlex. Op deze manier krijgen bedrijven die uit on-premise gestapt zijn niet meer te maken met obstakels.

Daarnaast zien we dat HyperFlex wat extra’s biedt aan personen die clusters gebruiken. Er is voortaan namelijk ondersteuning voor 64 nodes, met volledige geautomatiseerde availability nodes. HyperFlex 3.0 biedt tevens ondersteuning voor stretch clusters, die er zijn om campussen of gebieden van bedrijven met meerdere locaties te dekken.

HCI-focus Cisco

Cisco wil zijn hyperconverged infrastructure activiteiten een boost geven. Het bedrijf nam eerder nog HCI-specialist Springpath over. Die partij is met name bekend vanwege de ontwikkeling van een DFS (Distributed File System) voor dat type omgeving. HCI blijkt een belangrijke en sterk groeiende markt voor meerdere partijen. Volgens onderzoeksbureau IDC zal dit in 2020 een markt zijn van 6 miljard dollar.