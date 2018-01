‘Samsung Galaxy S9 krijgt veel betere gezichtsherkenning’

Mobile

Het lijkt erop dat de gezichtsherkenningstechnologie van de nieuwe toptelefoon van Samsung, de Galaxy S9, een stuk beter gaat werken dan bij het vorige model. Daar werd al naar gehint door de Zuid-Koreaanse technologiereus, maar nu zijn er ook wat extra aanwijzingen voor de werking daarvan.

De site SamCentral wist binnen de APK voor de betaversie van Android Oreo voor de Galaxy Note 8 aanwijzingen te vinden voor een verborgen functie voor gezichtsherkenning. Het gaat om een functie met de naam Intelligent Scan, die zowel de gezichtsherkenning als irisscanner gebruikt. De combinatie daarvan zou moeten zorgen voor “hogere precisie en beveiliging”. Ook zouden de resultaten in omstandigheden met “weinig of juist erg fel” licht beter moeten zijn.

Ook naar oudere toestellen?

Die verbetering moest ook wel behaald worden, want de irisscanner op de Galaxy S8 en Note 8 voldoet niet aan de standaard die je zou mogen verwachten van een functie die al je gegevens moet beschermen. Zo bleek de gezichtsherkenning al om te tuin te leiden te zijn met een geprinte foto van een gezicht.

De vraag is of de functie straks ook naar oude Samsung-apparaten komt. Dat zou wel mogelijk moeten zijn; als de functie echt in de APK voor Samsungs versie van Oreo verborgen zit, lijkt de kans groot dat deze ook naar andere apparaten komt. Tegelijk is het ook niet helemaal zeker, want de Exynos 9810 processor die in de S9 zit, maakt 3D-gezichtsherkenning mogelijk. Het kan ook dat die chip nodig is voor de verbeterde ontgrendelmethode.

De Galaxy S9

Het nieuwe vlaggenschip van Samsung wordt op 25 februari onthuld, een dag voordat het Mobile World Congress van start gaat. Veel zal men niet meer hoeven onthullen, onlangs lekte bijvoorbeeld al het design en een reeks specificaties. De Galaxy S9 zou een 5,8-inch AMOLED-scherm krijgen en de S9+ een 6,2-inch display.

Verder schijnt de Galaxy S9 vier gigabyte aan werkgeheugen te krijgen en een opslagcapaciteit van 64 gigabyte. De S9+ zou dan weer zes gigabyte aan werkgeheugen hebben en de gebruiker van dat apparaat 128GB opslaggeheugen ter beschikking krijgen. Naar verluidt ligt het apparaat vanaf 16 maart in de winkel.