CEO Alibaba: AI is een grote bedreiging voor werkgelegenheid

De een waarschuwt voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de ander probeert ons juist gerust te stellen. Duidelijk is wel: de markt zal hoe dan ook veranderen door de opkomst van slimmere machines. De CEO van het Chinese Alibaba, Jack Ma, lijkt in het eerste kamp te vallen en ziet de ontwikkeling van AI als een bedreiging.

Op het World Economic Forum in Davos vertelde Ma dat “kunstmatige intelligentie en robots vele banen zullen kosten”. Volgens hem is kunstmatige intelligentie niets meer dan een bedreiging voor mensen en zullen veel banen overgenomen worden “omdat die in de toekomst door machines” uitgevoerd worden.

Grote verantwoordelijkheid

Wat Jack Ma betreft zou “kunstmatige intelligentie mensen juist moeten ondersteunen. Technologie is iets dat mensen moet helpen en hen dus juist niet moet tegenwerken.” Daarin is volgens hem dan ook een grote rol weggelegd voor bedrijven als Alibaba, Amazon, Facebook en Google. “We hebben de verantwoordelijkheid een goed hart te hebben en iets goeds te doen. Ervoor te zorgen dat alles wat we doen is voor een betere toekomst.”

Ma stelt dan ook dat bedrijven die het geld hebben om technologie te ontwikkelen, dat moeten uitgeven aan technologie die “het leven beter maakt”. De vraag is natuurlijk nog wat Ma daar precies mee bedoelt, maar vermoedelijk verwijst hij naar technieken als autonoom rijdende auto’s en de verregaande automatisering van het huis.

Pessimisme of optimisme

Mensen als Elon Musk en Stephen Hawking waarschuwen al lange tijd voor de mogelijke gevaren die voortkomen uit de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Duidelijk is dat er maar twee lijnen gevolgd worden, namelijk die van optimisme (straks wordt alles beter) of die van pessimisme (AI zal tot het einde van de mensheid leiden).

Duidelijk is ook dat veel werk dat nu met de hand verricht wordt, ook geautomatiseerd kan worden. Aangezien dat goedkoper is dan mensenhanden werk te laten verrichten, zal het moment hoe dan ook komen dat bedrijven daarvoor kiezen. Het gevolg is vooral dat banen in de onderklasse en middenklasse van de samenleving verdwijnen. Maar volgens sommigen komen daarvoor in plaats juist weer nieuwe banen.