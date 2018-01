Sporttracker Strava legt per ongeluk geheime militaire locaties wereldwijd bloot

Strava, een populaire app voor het bijhouden van sportieve prestaties, blijkt per ongeluk de activiteiten van militairen wereldwijd bloot gelegd te hebben. Sinds november 2017 heeft het een wereldwijde hittekaart online staan, waarop te zien valt waar gebruikers allemaal sporten.

De Australische student Nathan Ruser ontdekte dat de app tegelijk iets anders bloot heeft gelegd. Zo is namelijk gebleken dat soldaten en inlichtingenpersoneel wereldwijd de app ook gebruiken. Daardoor is er een hittekaart gegenereerd die ook geheime locaties onthult en de routes die militairen lopen.

Om maar wat voorbeelden te noemen: de kaart onthult onder meer de locatie van de Amerikaanse militaire basis Lemonnier vlak buiten Djibouti City. Vlak daarbij blijkt een andere locatie te liggen, een kleinere basis, waar ook regelmatig gesport wordt. Het lijkt erop dat die kleinere basis een topgeheime locatie van de CIA is, een zogenaamde black site. Ook zijn er vaste sportroutes te zien rond het hoofdkwartier van de GCHQ, de Britse geheime dienst en rond het CIA-hoofdkwartier.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq

