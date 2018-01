VMware maakt NSX for vSphere 6.4 beschikbaar, met focus op security

Services

VMware heeft een nieuwe versie van zijn netwerkvirtualisatiesoftwareplatform, NSX for vSphere, beschikbaar gemaakt. In versie 6.4 moet de security van applicaties verbeteren, terwijl taken eenvoudiger zullen zijn.

Eén van de onderdelen die we terugvinden in deze versie is het zogeheten Context-Aware Micro-segmantation. De veiligheid van een applicatie moet hiermee verbeteren door de volledige context ervan te gebruiken. Door Context-Aware Micro-segmentation komen security-regels naar een applicatie toe. Met micro-segmentatie kunnen netwerk administrators beter virtual machines met een aangepaste firewall beschermen. De afbeelding boven dit bericht legt de werking uit.

VMware introduceert ook een NSX plug-in voor vSphere HTML5-client, waarmee de gebruiker toegang krijgt tot managementtools. Anderzijds zien we de toevoegingen van een identity firewall, die gebruikerssessies ondersteunt op remote desktop and application servers (RDSH) met een gedeeld IP-adres. De oplossing kan security-regels gebaseerd op een IP-adres of virtual machine toepassen.

Het platform kent voortaan een Upgrade Coordinator. Hiermee wil VMware een enkele portal bieden om het plannen en uitvoeren van een NSX-upgrade te vereenvoudigen. Het bedrijf biedt naar eigen zeggen een compleet systeeminzicht voor alle NSX-componenten met huidige en target-versies, upgrade-proces meters, één klik- of aangepaste upgrades plannen en pre- en post-checks.

In het blogbericht van VMware zien we dat het bedrijf meerdere demo’s gemaakt heeft van de nieuwe features. Deze kun je bekijken door hier te klikken.

Ambities VMware

VMware wil NSX naar meer gebruikstoepassingen brengen. Zo zagen we al een andere uitvoering van NSX, genaamd NSX-T. Deze was gemaakt voor datacentertechnologieën en public clouds. Het bedrijf denkt dat netwerkvirtualisatie in potentie groter kan zijn dan servervirtualisatie.

Vorige week zagen we nog dat VMware een oplossing voor het managen van IoT algemeen beschikbaar maakte. Pulse IoT Center is bedoeld voor enterprises en helpt IT- en OT-organisaties met het beheren, monitoren en beveiligen van IoT-gebruikstoepassingen. Het bedrijf heeft dus brede ambities.