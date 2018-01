Windows 10 Mobile krijgt ook geen Insider Builds meer

Apps & Software

De laatste keer dat we iets hoorden rond Windows 10 Mobile, was in oktober 2017. Toen liet Microsoft weten dat de mobiele versie van het besturingssysteem “geen focus” meer had. Tegelijk stelde ontwikkelaar Brandon LeBlanc wel dat er binnen Microsoft nog gewerkt werd aan nieuwe Insider Builds. Daar is het bedrijf volgens diezelfde ontwikkelaar nu mee gestopt.

Toen een nieuwe Insider Build voor Windows 10 werd vrijgegeven, vroeg een Twitteraar hoe het zat met Mobile. Daarop antwoordde Brandon LeBlanc met de korte opmerking dat er “geen mobile builds aankomen”. Daarmee lijkt ook de laatste stekker uit het project getrokken te zijn.

No mobile builds are coming. — Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) January 24, 2018

Windows 10 Mobile werd gelanceerd als een revolutionair nieuw besturingssysteem voor mobiele apparaten. En dat was het ook; de ideeën van Microsoft zijn erg mooi, maar het bedrijf kon de concurrentie met Apple en Google nooit goed aangaan. Dat kwam vooral doordat het OS in een vicieuze cirkel terecht kwam.

Door het uitblijven van grote gebruikersaantallen, was het niet interessant voor ontwikkelaars om apps te ontwikkelen voor Windows 10 Mobile. Voor andere gebruikers was het daardoor niet interessant om over te stappen naar het systeem. Waardoor er verder geen nieuwe apps kwamen. Precies dat bleek funest, want uiteindelijk haalde het systeem een verwaarloosbaar marktaandeel.

Niet helemaal klaar mee

Mocht je in bezit zijn van een smartphone met Windows 10 Mobile erop, hoef je je overigens geen zorgen te maken om de veiligheid van het apparaat. Microsoft blijft voorlopig veiligheidsupdates uitbrengen en lost ook bugs op. Meer dan dat zal het echter niet meer worden, waarmee er langzaam naar een einde toegewerkt wordt.

Helemaal van de baan zijn de mobiele aspiraties van Microsoft overigens niet. CEO Satya Nadella vertelde al eens in een interview dat Microsoft zeker nog bezig wil blijven met mobiele technologie. De toekomst ligt wat hem betreft echter in een andere vorm en functie dan smartphones. Wellicht dat daarmee verwezen wordt naar de HoloLens, maar het kan ook zijn dat Nadella toen doelde op opvouwbare tablets, waar het bedrijf onlangs patent op kreeg.