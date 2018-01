5G-chipsets van Nokia in derde kwartaal breed beschikbaar

Networking

Nokia introduceert nieuwe siliconen chipsets, die de bouwblokken van zijn volgende generatie 5G-netwerkapparatuur moeten vormen. De chiplijn, die de naam ReefShark gekregen heeft, wordt al aan dertig verschillende telecomproviders geleverd, maar zal in het derde kwartaal van 2018 pas in echt grote aantallen verscheept worden.

De nieuwe ReefShark chips zijn fysiek klein en behalen een flinke snelheidsverbetering. Volgens persbureau Reuters zijn de chips zo klein, dat de Massive MIMO antennes die nodig zijn om 5G te laten werken, ongeveer de helft zo lang kunnen zijn. Nu hoeven ze maar 45 centimeter lang te zijn, in plaats van 1 meter zoals de huidige antennes. Daardoor kunnen ze op meer uiteenlopende locaties geplaatst worden.

Behoorlijk snel

Nokia laat weten dat de ReefShark chips geïntegreerd kunnen worden in een AirScale-module. Daardoor zou de capaciteit drie keer zo hoog worden; van 28 Gbps naar 84 Gbps. Verder kunnen meerdere sets gecombineerd worden tot een totale capaciteit van 6 terabit per seconde, waardoor een enkel base station wel heel veel antennes aan kan sturen.

Dat de producten al in het derde kwartaal van 2018 op grote schaal geleverd kunnen worden, brengt de introductie van 5G-netwerken steeds dichterbij. Vrijwel overal worden telecomnetwerken klaargemaakt voor de komst van 5G. Daarvoor zijn chips als ReefShark van cruciaal belang, want de vraag naar grote capaciteit wordt steeds hoger.

Introductie 5G

Op dit moment plannen Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea de lancering van de eerste 5G-netwerken dit jaar of begin volgend jaar. China zou zich daarbij willen voegen, maar loopt nog achter op de ontwikkelingen. Verder heeft de Europese Unie het plan gevat om in 2025 in alle stedelijke gebieden 5G-technologie uitgerold te hebben.

Tot slot hoorden we vanochtend nog dat de Amerikaanse overheid overweegt om zelf een 5G-netwerk aan te leggen. Plannen daarvoor worden naar het schijnt besproken in een lager segment van de regering. Mochten die goedgekeurd worden, kunnen ze over zes tot acht maanden aan president Donald Trump voorgelegd worden.