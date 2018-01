AWS en Nvidia gaan kinderen AI leren begrijpen

Business

Een consortium techbedrijven komt met een initiatief om kinderen kennis te laten maken met kunstmatige intelligentie (AI)-technologieën. Het idee is afkomstig van Amazon Web Services (AWS), Nvidia en Scan Computers en richt zich op het Verenigd Koninkrijk.

Voor het programma werken de bedrijven samen met Beverly Clarke, een leraar bij Computing At School. Het is de bedoeling dat studenten uit Jaar 9, waar we doorgaans 13-jarige kinderen vinden, kennismaken met termen verbonden aan AI. Ook leren zij over de toepassing van AI in de echte wereld, terwijl ze geholpen worden bij het maken van een neuraal netwerk.

Clarke geeft aan dat AI al een onderdeel is van ons huidig leven. Tegen de tijd dat de 13-jarigen aan het werk gaan, heeft de technologie een grote impact op de banen waaruit zij kunnen kiezen. Het World Economic Forum denkt dat in 2025 bij 90 procent van de banen digitale vaardigheden nodig zijn. Van de kinderen die vandaag de dag naar de basisschool gaan krijgt 65 procent naar verwachting een baan die momenteel niet bestaat.

Daarom acht Clarke het noodzakelijk dat leerlingen AI-concepten leren. Op deze manier kunnen zij omgaan met de toekomst die eraan zit te komen. Het programma is daarbij zo samengesteld dat leraren de beschikking krijgen over lesplannen, worksheets en activiteiten.

Kritisch nadenken

James McClung, Higher Education and Research Business Development Manager bij Nvidia, vult daarop aan dat jonge mensen ontzettend veel te maken gaan krijgen met AI. Zij zullen de technologie terugzien in onder meer hun huizen, transport en werkplekken. Om er kritisch over na te kunnen denken en te carrièremogelijkheden te overwegen, dienen kinderen de AI te begrijpen.

Aanvankelijk zal het programma getest worden in zes scholen. Als het initiatief een succes blijkt te zijn, dan kunnen middelbare scholen in het VK zich ook aanmelden.