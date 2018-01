AVM introduceert nieuwe router, de FRITZ!Box 6890 LTE

Networking

AVM laat aan Techzine weten over de introductie van de FRITZ!Box 6890 LTE. Deze router belooft de gebruiker via vijf LTE- en twee UMTS-frequenties 3G- of 4G-snelheden tot 300 Mbit/s. De FRITZ!Box 6890 LTE schakelt automatisch tussen de vaste lijn en het mobiele netwerk, waarbij er gekeken wordt naar de snelste verbinding.

Het apparaat beschikt over een geïntegreerde modem voor mobiele netwerken (LTE, UMTS en HSPA+) en een alternatieve VDSL2/ADSL2+-modem, inclusief 35b supervectoring. We vinden tevens vier gigabit LAN-poorten en een WAN-poort. Door de Multi-User MIMO-technologie, oftewel 4×4 dual-band wifi AC+N met 1.733 Mbit/s op de 5 GHz-band en 800 Mbit/s op de 2,4 GHz-band, verspreidt de router data gelijk over afzonderlijke apparaten.

Ook is er een DECT-basisstation voor telefoons en smart-hometoepassingen, alsmede een USB 3.0-poort. De NAS-functie heeft AVM uitgebreid met een mediaserver. Zo zijn bestanden van USB of online opgeslagen media beschikbaar in het gehele netwerk, ook als de computer uitstaat.

Verschillende mogelijkheden

Dit model is de eerste FRITZ!Box voor mobiele netwerken met een ingebouwde ISDN S₀-poort . Hiermee zijn tot acht ISDN-devices direct te integreren. We vinden tevens acht interne antennes in de FRITZ!Box 6890 LTE, terwijl we twee poorten voor opschroefbare mobiele radioantennes aantreffen. Door ondersteuning voor ISDN en analoge verbindingen kunnen faxmachines, analoge telefoons en intercomsystemen aangesloten worden.

Met de FRITZ!App belt gebruiker via de smartphone vanaf de vaste telefoonlijn. De app stelt gebruikers op de hoogte van inkomende oproepen en voicemailberichten op de vaste telefoon. AVM wil een eenvoudige set-up met meertalige interface bieden. Naast Nederlands betekent dit Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools en Spaans. FRITZ!OS zorgt daarbij voor ouderlijk toezicht, een mediaserver, FRITZ!NAS, wifi voor gasten en MyFRITZ!

De FRITZ!Box 6890 LTE is per direct verkrijgbaar. De consumentenadviesprijs ligt daarbij op 369 euro, al is de router op internet ook goedkoper te vinden.