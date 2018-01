QNAP maakt meerdere virtual QTS-besturingssystemen draaien op een NAS-server mogelijk

Networking

QNAP heeft de virtualisatietechnologie vQTS per direct beschikbaar gemaakt. Hiermee kunnen gebruikers meerdere virtual QTS-besturingssystemen op een QNAP NAS draaien. vQTS is gebaseerd op Virtualization Station en voorziet onder meer in multi-tenant omgevingen, flexibele applicatie deployment en energiebesparing.

Aanvankelijk zal de mogelijkheid beschikbaar zijn voor de TS-x77 serie, die in november verscheen. In deze reeks vinden we modellen met zes, acht en twaalf sleuven. Er wordt gebruikgemaakt van een AMD Ryzen 7 1700 (8-cores/16-threads) of AMD Ryzen 5 1600 (6-cores/12-threads). Door de prestaties van deze NAS-servers moeten de mogelijkheden van vQTS maximaal benut worden.

Mogelijkheden vQTS

De TS-x77 serie levert virtualisatieoplossingen voor het bouwen van multi-OS virtual omgevingen op een enkele NAS. Naast Windows, Linux, UNIX en Android virtual machines kunnen gebruikers meerdere QTS virtual machines hosten. QNAP somt de voordelen van vQTS voor zakelijke omgevingen als volgt op:

Elke vQTS is onafhankelijk en te gebruiken door verschillende afdelingen en teams. Zij beschikken over hun eigen rechten en applicatieomgevingen.

De mogelijkheid om hardware resources (CPU, geheugen, opslag en netwerk) toe te wijzen aan iedere vQTS.

Verschillende vQTS’ gebruiken voor verschillende applicaties om services te scheiden. Een team met een eigen vQTS kan bijvoorbeeld Hybrid Backup Sync gebruiken voor het synchroniseren van bestanden met cloud storage, zonder specifieke cloudservices en gebruikersaccounts met elkaar te mengen.

vQTS ondersteunt NFS en iSCSI om de opslagruimte van een andere QNAP NAS eenvoudig te koppelen. Gebruikers kunnen data verwerken en applicaties draaien op een krachtige NAS en de data opslaan op de gekoppelde NAS.

Toegang tot data op een NAS die vQTS gebruikt moet veilig zijn en bandbreedte besparen, omdat gegevens niet via fysieke netwerkkabels verzonden worden.

Iedere vQTS levert toegang tot de QTS App Center, om de NAS-functionaliteiten uit te breiden.

vQTS is zoals gezegd per direct beschikbaar voor de TS-x77 NAS-serie. QNAP geeft aan dat de technologie aanvankelijk te gebruiken is voor deze serie, wat mogelijk betekent dat andere modellen volgen.