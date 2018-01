‘Dell overweegt verkoop aan VMware’

Business

Eind vorige week hoorden we dat Dell overweegt om weer een beursgang te maken. Het bedrijf kampt met een gigantische schuldenlast en zag ondanks een flinke omzetgroei het verlies afgelopen jaar oplopen. Nu wordt gesteld dat er een omgekeerde overname plaats zou kunnen nemen waarbij VMware Dell overneemt.

Dat is een opmerkelijke zet, want Dell nam VMware juist over om de stagnerende omzet uit de verkoop van computers op te vangen. VMware is een cloudbedrijf dat zo’n zestig miljard dollar waard is en nog altijd iets kleiner is dan Dell. CNBC stelt nu dat overwogen wordt een omgekeerde overname plaats te laten vinden.

Omgekeerde overname

Mochten VMware en Dell besluiten om de deal te maken, dan zou dat betekenen dat aandelen van Dell verhandeld kunnen worden op de beurs, zonder dat het complete formele proces doorlopen moet worden. Mocht het doorgaan, dan is het ook waarschijnlijk de grootste deal in de geschiedenis van de techindustrie, waarbij investeerders die geld staken in Dell zodat het in 2013 weer een privébedrijf kon worden hun investering terugverdienen. Het helpt Dell verder om de schuld van bijna vijftig miljard dollar af te lossen.

Vanuit de beurs wordt er niet bepaald enthousiast gereageerd op het nieuws. Sinds dit bekend werd, zijn de aandelen van VMware met 16 procent in waarde gedaald, waarmee duidelijk is dat investeerders dit niet zien zitten. Tegelijk moet ook benadrukt worden dat Dell nog altijd zijn opties overweegt en dat het verhaal over een mogelijke omgekeerde overname allesbehalve definitief nieuws is. Dell overweegt ook overnames te doen om het tij te keren en om zelf een traditionele beursgang te maken.

VMware is sinds 2015 onderdeel van de Dell-familie. Het bedrijf nam in dat jaar EMC over voor 67 miljard dollar en kreeg daarmee 80 procent van VMware in handen. Naar verluidt overweegt Dell ook de resterende 20 procent te kopen. VMware hielp Dell om datacenters efficiënter in te richten, maar de overname heeft nog niet gezorgd voor de winst waar Dell op hoopte. De groeiperspectieven van VMware vallen vooral ook tegen doordat bedrijven tegenwoordig minder vaak een eigen infrastructuur onderhouden en juist inkopen bij grotere cloudaanbieders als Amazon en Microsoft.