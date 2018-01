Cisco introduceert contextanalyses en wiskundige modellen voor optimaal netwerk

Networking

Cisco heeft tijdens zijn evenement Cisco Live 2018 een aantal innovaties die het netwerk verder optimaliseren en digitalisering aangekondigd. Onder meer contextanalyses en wiskundige modellen vallen hieronder, waarmee het zakelijke netwerk een nieuw niveau moet bereiken.

Het bedrijf geeft aan dat de manier waarop we netwerken ontwerpen en onderhouden sterk veranderde door IoT-apparaten, de cloud en een groei van internetaanvallen. Daarom wil Cisco een netwerk creëren dat voortdurend zelfstandig anticipeert op problemen, aanvallen tijdig afslaat, voortdurend blijft leren en zich continu aanpast aan veranderende behoeften. Om dit te bereiken wordt het ‘intent based’ netwerk gebruikt, dat alle netwerken transformeert.

Mogelijkheden

Cisco voegt nu een aantal innovaties aan dit intent based netwerk toe. Zo controleert de Cisco Netwerk Assurance Engine in het datacenter voortdurend het gehele netwerk om ervoor te zorgen dat alles blijft functioneren zoals bedoeld. Hierbij worden mathematische modellen van het netwerk gecombineerd met de kennis van het bedrijf. IT-teams zijn op deze manier in staat om onmiddellijk te detecteren wanneer het netwerk niet functioneert en aan te wijzen waarom. Er volgen suggesties om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Binnen netwerken voor bedrijfstreinen en bijkantoren biedt Cisco DNA Center Assurance meer inzicht en transparantie, waardoor problemen oplossen minder tijd kost. Onderdeel hiervan is een contextgevoelig 360-graden overzicht dat laat zien wie, wat, waar, wanneer en hoe met elkaar is verbonden. Bij het real-time overzicht van wat er gaande is tussen gebruikers en applicaties zijn er mogelijkheden om terug te kijken en te voorspellen.

De nieuwe Cisco Meraki Wireless Health helpt op zijn beurt klanten met gedistribueerde IT-omgevingen problemen op het draadloze netwerk sneller op te lossen. Meraki is gebaseerd op de cloud en laat snel zien waar in het netwerk clients of access points prestatieproblemen vertonen.

Beschikbaarheid

De Cisco Network Assurance Engine en Cisco DNA Center Assurance zijn vanaf nu beschikbaar. Cisco Meraki Wireless Health komt naar verwachting binnenkort op de markt en maakt deel uit van de standaard abonnementen voor Meraki Wireless Access Points.