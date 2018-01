Waymo koopt duizenden nieuwe zelfrijdende auto’s van Fiat Chrysler

Business

Google-dochter Waymo staat op het punt om het aantal proeven dat het met autonome voertuigen doet flink op te voeren. Het bedrijf heeft net een overeenkomst gesloten met Fiat Chrysler en koopt binnen die nieuwe afspraak “duizenden” nieuwe minivans van het bedrijf. Die moeten zonder menselijke chauffeur door verschillende steden in de Verenigde Staten gaan rondrijden.

Dat meldt The Verge vandaag op basis van een bericht van Fiat Chrysler Automobiles. Dat zal extra Chrysler Pacifica minivans aan Waymo gaan leveren. De eerste van die leveringen beginnen eind 2018. Hoeveel geld er met de deal gemoeid is, weten we niet. Eén minivan kost zo’n 40.000 dollar, duizend stuks dus veertig miljoen dollar, waarmee dit vermoedelijk een lucratieve deal was voor Chrysler.

Steeds grotere vloot

Hoeveel voertuigen er precies besteld zijn weten we helaas niet. Wel weten we dat de twee bedrijven als sinds mei 2016 samenwerken. Toen werden er honderd van deze voertuigen geleverd aan Waymo en vorig jaar vonden er nog een vijfhonderd leveringen plaats. Al die hybride voertuigen zijn voorzien van de zelfrijdende hardware en software van Waymo en rijden rond in 25 verschillende Amerikaanse steden.

Gezamenlijk hebben die zeshonderd voertuigen zo’n 6,4 miljoen kilometer gereden. Tijdens dat rijden verzamelen ze middels allerhande sensoren gegevens over de omgeving en wordt de software steeds beter. Waymo heeft verder al een aantal compleet autonoom rijdende voertuigen op de weg, waar bedrijven als Tesla en Ford dat nog niet hebben.

Level 5

De bedoeling is in elk geval om zo snel mogelijk een Level 5 autonome auto op de weg te hebben. Die voertuigen kunnen in alle omgevingen zonder menselijke interventies rondrijden. Ze zijn er nog niet, maar er wordt volop aan gewerkt door verschillende technologiereuzen.

Het moment dat die voertuigen er wel zijn, komt overigens rap dichterbij. Waymo schijnt van plan te zijn om ergens halverwege 2019 autonome taxi’s op de markt te brengen. Die mogen dan wel alleen rijden als het helemaal veilig is en de route compleet in kaart gebracht is.