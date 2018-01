Overname smartphonedivisie HTC door Google afgerond

Business

In september 2017 maakte Google en HTC bekend dat er een gedeeltelijke overname zou plaatsvinden. HTC deed voor 1,1 miljard dollar zijn smartphonedivisie van de hand aan Google. Op die manier kon Google zijn hardwareactiviteiten een nieuwe impuls geven en HTC zijn kwakkelende divisie van de hand doen.

Nu is die overname officieel afgerond. In een blogpost schrijft Rick Osterloh, SVP van de hardware-divisie van Google dat de deal formeel gesloten is. “We verwelkomen een ongelofelijk getalenteerd team om aan nog betere en nog innovatievere producten te werken de komende jaren.”

Nieuw personeel

Google neemt onder meer een paar duizend medewerkers van de R&D-afdeling van HTC over. Volgens Osterloh is dit “hetzelfde team waarmee we nauw samengewerkt hebben aan de ontwikkeling van de Pixel en Pixel 2”. Het is niet zeker welke medewerkers precies in dienst van Google zijn getreden en ook niet op welke manier de eventuele selectie heeft plaatsgevonden.

Met de overname breidt Google verder zijn voetafdruk in Azië flink uit. Sterker nog: de R&D-afdeling wordt de grootste van Google in heel het continent en ligt in de hoofdstad van Taiwan, Taipei. Daar zullen medewerkers van Google gaan werken aan de ontwerpen van nieuwe hardware voor het bedrijf.

Niet het einde

De overname is niet het einde van de smartphonedivisie van HTC. Het Taiwanese bedrijf blijft smartphones maken, maar vermoedelijk minder. De meest recente telefoon die het uitbracht was de U11+, een high-end toestel met deels doorzichtige achterkant, waardoor de interne componenten gezien kunnen worden.