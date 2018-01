Samsung maakt 800 GB Z-SSD voor supercomputers beschikbaar

Hardware

Samsung heeft een 800 GB solid state drive gelanceerd, de SZ985 Z-SSD. Het product richt zich op suptercomputers en is opgebouwd rond Z-NAND. Er zal ook een versie met 240 GB opslag komen.

Het bedrijf kondigde in 2016 Z-NAND aan, een type NAND dat moet concurreren met 3D Xpoint van Intel. Veel details gaf Samsung nog niet prijs. In februari kan dat wel eens veranderen, aangezien dan International Solid-State Circuits Conference 2018 plaatsvindt. Samsung presenteert dan in ieder geval beide modellen, waarbij ook gerelateerde technologieën onthuld zullen worden.

De SZ985 Z-SSD beschikt over een controller met 1,5 GB LPDDR4 DRAM. Daardoor is de leessnelheid bij willekeurig lezen 750.000 IOPS, 1,7 sneller dan bij de NVMe SSD PM963. Dat model is gebaseerd op 3-bit V-NAND chips. De willekeurig schrijfsnelheid komt uit op maximaal 170.000 IOPS, terwijl de latentie 15 microseconde bedraagt. Op deze manier garandeert de 800 GB Z-SSD tot 30 drive writes per day (DWPD) voor vijf jaar. Dat komt neer op een totaal aan 42 perabytes.

Extra details

Met het product richt Samsung zich op high performance computing (HPC)-systemen en kunstmatige intelligentie (AI)-applicaties. Daarnaast komt er een concurrent voor de Optane SSD DC P4800X met 3D Xpoint bij. De 750 GB SSD van Intel realiseert 550.000 IOPS bij willekeurig lezen en schrijven. Bij die SSD bedraagt de latentie tien microseconden.

Voor meer details zullen we af moeten wachten tot de International Solid-State Circuits Conference 2018 van start gaat. Deze beurs wordt van 11 februari tot en met 15 februari gehouden in San Francisco. Het wordt dan ongetwijfeld exact duidelijk wat een SZ985 Z-SSD kost.