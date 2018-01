‘Apple stelt nieuwe iOS-features uit om prestaties te verbeteren’

Apps & Software

Apple heeft zijn iOS-softwareplannen voor 2018 gewijzigd, waardoor een aantal nieuwe functies pas volgend jaar verschijnt. Dat beweert Axios. Het bedrijf zou de extra tijd nodig hebben om prestatie- en kwaliteitsproblemen op te lossen. Ook wordt de kritiek op het bedrijf wegens security-, kwaliteits- en batterijproblemen genoemd.

Axios komt ook met wat voorbeelden van functionaliteiten die niet meer in 2018 verschijnen. Zo had Apple een nieuwe beginscherm voor iPhones gepland staan. Het bedrijf was tevens van plan om dit jaar nieuwe user interfaces voor in de auto te introduceren, alsmede verbeteringen voor belangrijke apps als mail en fotografie. Softwarebaas Graig Federighi zou het personeel eerder in januari ingelicht hebben over het herziene plan.

Er komen nog wel nieuwe functies naar iOS in 2018. Deze hebben betrekking op onder meer augmented reality, het gezondheidsplatform en ouderlijk toezicht. Daarnaast ligt de prioriteit op iPhones responsiever maken. Toch zou het besluit niet volledige gedragen worden door het softwareteam. Zij betwijfelen of de aanpak leidt tot extra kwaliteit. Klanten zijn eerder geïnteresseerd in features dan in security en betrouwbaarheid.

Grote update

Apple brengt eens per jaar een grote update voor iOS uit. Dit gebeurt doorgaans in het najaar, tijdens de release van de nieuwe iPhones. De onthulling van het nieuw besturingssysteem vindt plaats tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC. Axios heeft geen bewijs gevonden dat Apple dit jaar van het schema afwijkt.

De laatste grote update van iOS stamt uit september 2017, toen Apple met versie 11 kwam. Hierin vinden we onder meer een upgrade voor Siri, cameraverbeteringen en een nieuw uiterlijk voor de App Store en de Control Center. Een volledig overzicht van de functionaliteit vind je in ons achtergrondartikel.