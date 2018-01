Bitcoin korte tijd minder dan 10.000 dollar waard

Business

In de nacht van dinsdag op woensdag kregen cryptomunten te maken met een tik. Beurzen zijn bijna volledig rood gekleurd, waarbij waardedalingen van tien procent te zien zijn. Voor de bitcoin betekent de klap dat de munt korte tijd minder dan 10.000 dollar waard was, een symbolische grens.

De dalingen komen voort uit berichtgeving van Bloomberg. Het persbureau schrijft op basis van anonieme bronnen dat Bitfinex en Tether onderzocht worden door Amerikaanse autoriteiten. Het gaat respectievelijk om een cryptobeurs en een bedrijf dat de munt tether uitgeeft. Volgens Tether is zijn munt aan de dollar gekoppeld. Het bedrijf heeft dezelfde topman als Bitfinex.

Beide partijen werd op 6 december een dagvaarding toegestuurd. Tegenover Bloomberg lieten Bitfinex en Tether weten routinematig een juridisch proces van wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties die onderzoek doen te ontvangen.

Dinsdag kwam tevens naar buiten dat Facebook reclames gerelateerd aan cryptovaluta verbiedt. Het sociale netwerk introduceert een nieuw beleid om advertenties die producten of diensten aanprijzen die vaak geassocieerd worden met misleidende praktijken te verbieden. Dit geldt tevens voor Instagram, het sociale netwerk waarvan Facebook eigenaar is.

Pessimisme en optimisme

De bitcoin en andere cryptovaluta komen vaker voorbij in het nieuws, zowel wegens positieve als negatieve geluiden. Dinsdag zagen we bijvoorbeeld dat Euronext-topman Stephane Boujnah de bitcoin geen echte munt noemde. Volgens hem is het beter als beleggers niet investeren in cryptovaluta. Dat leidt alleen maar tot risico’s die niet genomen mogen worden. De voornaamste kritiek die de topman levert, is dat de bitcoin niet gereguleerd is. Het is nu een open markt voor iedereen en overheden hebben er niet al te veel grip op.

Anderzijds is er ook een grote groep optimisten. Kay Van-Petersen, een analist van de Saxo Bank, gaat er bijvoorbeeld van uit dat de bitcoin in 2018 wel eens een aanschafprijs van tussen de 50.000 dollar en 100.000 dollar kent. Van-Petersen stelde in december 2016 nog dat de munt in 2017 de grens van 2000 dollar zou passeren.