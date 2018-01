Red Hat versterkt met overname CoreOS container- en Kubernetes-positie

Business

Red Hat kondigt aan CoreOS voor 250 miljoen dollar over te zullen nemen. Omgerekend komt dat neer op zo’n 201 miljoen euro. CoreOS houdt zich bezig met container-native- en Kubernetes-oplossingen. De overname moet spoedig afgerond worden.

Door de mogelijkheden van CoreOS met het Kubernetes- en container-portfolio van Red Hat te combineren, zal Red Hat zijn hybrid cloud- en container positie versterken. Het bedrijf beschikt al over een breed Kubernetes- en container-portfolio, waaronder Red Hat OpenShift valt. Eerder schreef Techzine een achtergrondartikel over dit containerplatform. Hierin stelden we dat de positie van het bedrijf al sterk is.

Toevoegingen

CoreOS beschikt onder meer over Tectonic (Kubernetes) en Container Linux (containers). Deze oplossingen zullen door de overname gecombineerd worden met Red Hat’s aanbod. CoreOS geeft in een blogbericht aan dat de twee bedrijven door samenwerking op het gebied van open-source al een verleden met elkaar hebben. Zo ontstonden er belangrijke innovaties voor containers en gedistribueerde systemen.

Bij Red Hat is men ervan overtuigd dat het personeel en de technologieën van CoreOS een aanvulling zijn om de beste te worden in open-source container en container management. Zo zullen de activiteiten van Red Hat zich nog meer richten op de cloud. De komende maanden komt er meer duidelijkheid over de specifieke plannen voor het integreren van de producten en migreren van de klanten naar een gecombineerd aanbod. CoreOS belooft ondersteuning te blijven bieden.

Omzetgroei

Eind 2017 zagen we dat Red Hat waarschijnlijk het eerste open-sourcebedrijf wordt met een omzet van één miljard dollar per kwartaal. CEO Jim Whitehurst gaf aan het fiscale jaar af te sluiten met een omzet van rond de 3 miljard dollar. Een sterke vraag naar hybrid cloud-technologieën is verantwoordelijk voor dit resultaat. De overname onderstreept nogmaals de groei rondom de hybrid cloud-activiteiten. Bovendien is het doen van overnames een manier om meer omzet te realiseren.