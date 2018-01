‘Amerikaanse autoriteiten onderzoeken Apple wegens vertragen iPhones’

Business

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en beurswaakhond Securities and Exchange Commission onderzoeken of Apple de wet overtreden heeft. De autoriteiten willen met hun onderzoek ontdekken of Apple wel genoeg informatie verschafte over het vertragen van oudere iPhones.

Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden. De overheid heeft informatie bij het bedrijf uit Cupertino opgevraagd. Het onderzoek bevindt zich nog in een vroeg stadium. Daarom is het nog onduidelijk hoe het vervolg er uit gaat zien. De bronnen geven wel aan dat de publieke aankondigingen van Apple bekeken worden.

Het vertragen van de smartphones leidde in eerste instantie tot frustratie bij de consument. Amerikaanse autoriteiten maken zich ook zorgen dat Apple zijn investeerders misleidde over de prestaties van oudere iPhones.

In december werd duidelijk dat Apple oude modellen bewust langzamer maakt. Als het bijvoorbeeld erg koud is, de batterij bijna leeg is, of verouderd raakt, maakt het zijn smartphones iets langzamer. Dat komt omdat de accu bepaalde pieken in belasting niet aan kan en daardoor plotseling uit kan vallen. Dat wil Apple voorkomen en om die reden heeft het deze functie toegevoegd.

Apple bevestigt door middel van een statement dat het inderdaad benaderd is door overheidsfunctionarissen. Hierin spreekt het bedrijf over een aantal instanties dat vragen stelt, waarop logischerwijs gereageerd wordt. Apple benadrukt dat het nooit stappen zal ondernemen om de levensduur van een product te verkorten of een gebruikerservaring te verslechteren om aan te sporen tot upgrades.

Tegenover Bloomberg wilde zowel SEC als het ministerie van Justitie niet reageren. Een aandeel Apple ging met minder dan één procent omlaag naar ongeveer 167 dollar. De aandeelwaarde is de afgelopen periode ook onder druk wegens de verkopen van de iPhone X die tegen zouden vallen.

Eerder bood Apple zijn verontschuldigingen aan voor het bewust trager maken van iPhones. Het bedrijf zegt dat het allemaal berust op een misverstand en dat het de batterij van getroffen toestellen voor een lager bedrag zal vervangen. In plaats van 79 dollar, vraagt het bedrijf vanaf eind januari 2018 tot december 2018 maar 29 dollar.