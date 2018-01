Zuid-Korea legt 600 miljoen dollar aan illegale handel in cryptocurrencies bloot

Business

Zuid-Korea heeft maar liefst zeshonderd miljoen dollar aan illegale handel in cryptocurrencies blootgelegd. Het gaat vooral om handel met het buitenland, waarbij geld is weggesluisd. Desondanks laat de Zuid-Koreaanse minister van financiën weten dat zijn regering niet van plan is om de handel in cryptocurrencies helemaal stil te leggen. Daar bestond wel angst voor onder investeerders. Wel lijkt het toezicht een stuk strenger te worden.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van een statement van minister Kim Dong-yeon. De afgelopen weken waren er conflicterende berichten over de intenties van de Zuid-Koreaanse regering ten aanzien van virtuele munten. Maar een verbod komt er niet. “Er zijn geen plannen om de markt van cryptocurrencies te verbieden of onderdrukken,” aldus Kim. Wel zal er regelgeving komen om de handel hierin in goede banen te leiden.

Duimschroeven aandraaien

Seoul is wel van plan om de duimschroeven aan te draaien. De markt van virtuele munten is behoorlijk risicovol en daarin beleggen is lang niet altijd een goed plan. Daarnaast wordt er veel illegaal mee gehandeld, waarmee ook belastingen ontdoken worden. Het land wil dat aanpakken, vooral nu illegale buitenlandse handel met een waarde van bijna zeshonderd miljoen dollar is blootgelegd.

De Zuid-Koreaanse positie ten aanzien van virtuele valuta is belangrijk om in de gaten te houden. Het land loopt voorop als het aankomt op de introductie van wet- en regelgeving om de handel hierin aan banden te leggen. Dat moet ook wel, want veel inwoners van het land zijn aan boord van de wagen gesprongen en slaan waarschuwingen van beleidsmakers in de wind.

Flinke klappen

De afgelopen weken kreeg de waarde van virtuele valuta flinke klappen te verduren. Niet alleen zijn er de afgelopen maanden een aantal virtuele overvallen gepleegd, waarbij honderden miljoenen dollars buitgemaakt zijn, ook houden overheden steeds meer en beter toezicht op de handel hierin. Dat terwijl de voornaamste aantrekkingskracht van virtuele munten eerst juist lag bij het ontbreken van dat centrale toezicht.