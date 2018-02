Amazon voegt sms-functie toe aan stemassistent Alexa

Consumer

Amazon heeft afgelopen dinsdag een nieuwe functie toegevoegd aan zijn Alexa-stemdienst. Het is vanaf nu ook mogelijk om sms’jes te versturen via de dienst. Daarmee kan je dus tegen je Alexa-apparaat zeggen naar wie je een bericht wil sturen en dat via sms of via het berichtenplatform van Alexa zelf laten verzenden.

Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. De functie is er in eerste instantie alleen voor Amerikaanse gebruikers van Android, maar zal in de toekomst ook toegevoegd worden aan andere taalplatformen van de dienst. Om de functie mogelijk te maken, moet je binnen de Alexa-app naar het instellingenmenu. Er zijn geen plannen om de sms-functie naar iOS te brengen, omdat Apple dat niet toestaat.

Steeds meer mogelijk

Er is steeds meer mogelijk met Amazon-stemdienst Alexa. Vorig jaar introduceerde het bedrijf voor het eerst de mogelijkheid om telefoongesprekken te voeren via de dienst en ook de optie om berichten te verzenden via Alexa. De berichtenfunctie was echter enkel beperkt tot het ecosysteem van Amazon zelf.

Berichten konden zodoende dus niet verzonden worden naar andere apparaten. Dat was lastig en maakte de mogelijkheden met de functie relatief beperkt. Met de introductie van de vernieuwde sms-functie komt Amazon met een oplossing van dat probleem en komt de functionaliteit van de dienst dichterbij concurrenten Siri en Google Assistant te liggen.