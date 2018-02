Kwartaalcijfers Microsoft overtreffen wegens cloudactiviteiten verwachtingen

Business

Microsoft heeft de financiële cijfers over het afgelopen kwartaal bekendgemaakt. De omzet steeg met 12 procent tot 28,9 miljard dollar (23,3 miljard euro), waarmee het de door analisten verwachte 28,4 miljard dollar overtreft. Vooral de activiteiten rondom de cloud doen de techgigant goed.

Het was het tiende kwartaal op rij waarin Azure een omzetgroei van meer dan 90 procent noteerde. Dit kwartaal gingen de inkomsten met 98 procent omhoog. De totale omzet uit wat het intelligent cloud segment genoemd wordt ging met 15,3 procent omhoog naar 7,8 miljard dollar. Hieronder valt dus ook Azure. Analisten gingen uit van 7,51 miljard dollar, zo meldt Reuters.

Een analist laat aan het persbureau weten dat de groei mogelijk voort komt uit klanten van Amazon. Zij willen waarschijnlijk voorkomen dat ze beperkt zijn tot één dienst. De analist geeft aan dat personen die slim zijn zich niet beperken tot één provider en kiezen voor twee providers.

Andere activiteiten kregen ook te maken met omzetgroei. Zo zien we dat de divisie voor productiviteit en business, waaronder Office 365 valt, met 24,7 procent groeide naar 8,95 miljard dollar. De omzet uit de “meer persoonlijke computing” divisie ging met 2,36 procent omhoog naar 12,17 miljard dollar. Hieronder vallen onder andere Windows, Xbox en Surface.

Belasting Verenigde Staten

Toch wist de omzetgroei een verlies niet te voorkomen. Het verlies kwam in de afgelopen drie maanden uit op 6,3 miljard dollar. Dit komt voort uit de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. De tegenvaller is goed voor zo’n 14 miljard dollar. Een jaar eerder schreef Microsoft nog een winst van 6,3 miljard dollar.

Veel Amerikaanse bedrijven houden rekening met de nieuwe wetgeving die dit kwartaal van invloed is op de financiële cijfers. Zij moeten eenmalig meer belasting betalen. De bedrijven verplaatsen hun kapitaal van buitenlandse banken naar de Verenigde Staten. Voorheen was het voordeliger om het geld in hert buitenland te laten staan.