Google voorspelt met AI vliegtuigvertragingen

Google komt met een aantal nieuwe features voor zijn Google Flights zoekmachine. Hierdoor komt kunstmatige intelligentie (AI) naar het platform, om de vertraging en complicaties bij goedkopere vluchten te voorspellen. Er wordt ook wat achtergrondinformatie geboden.

Google Flights gebruikt niet alleen informatie van de vliegmaatschappij zelf, maar ook historische data. De AI begrijpt die data. De machine learning-algoritmes voorspellen vervolgens de vertraging die de luchtvaartmaatschappij zelf nog niet officieel bevestigde. De AI is overigens niet in staat om iedere vertraging te voorspellen. De voorspelling volgt pas zodra er vanuit de technologie 80 procent overtuiging is.

De app draagt tevens de reden voor de vertraging aan, wat bijvoorbeeld weersomstandigheden kan zijn. Gebruikers kunnen de status van een vlucht checken door te zoeken op vluchtnummer of een combinatie van maatschappij en vluchtroute. Vervolgens tonen de zoekresultaten de vertragingsinformatie.

Andere mogelijkheid

Een andere nieuwe feature die Google toevoegt richt zich op het op de hoogte brengen van wat basisvluchten wel en niet opnemen in hun prijs. Deze vluchten zijn vaak de enige mogelijkheden voor reizigers met een beperkt budget, maar komen met een aantal restricties. Zo zien we vaak dat bagage maar in beperkte hoeveelheid meegenomen mag worden of dat gebruikers geen stoel kunnen kiezen.

In eerste instantie zal dit gebeuren voor wereldwijde vluchten van Delta, American Airlines en United Airlines. Waarschijnlijk kunnen we in de toekomst meer partijen verwachten die ondersteund worden. Ook in Nederland is Google Flights te gebruiken. We kunnen niet direct vinden of de voorspellingen van een vertraging ook in onze regio werken.