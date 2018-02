Windows 10 gaat scareware veel strenger aanpakken

Security

Microsoft gaat de verspreiding van zogenaamde scareware een halt toeroepen. De nieuwste versie van Windows 10 zal gebruikers daar standaard tegen beschermen. Het gaat dan om bijvoorbeeld advertenties waarin een ‘gratis scan’ van een laptop beloofd wordt. Maar ook andere software die mensen bedriegt wordt aangepakt.

Op de website van Windows Defender omschrijft Microsoft een aantal manieren waarop het de verspreiding van ongewenste software wil voorkomen. Daarvoor is een definitie opgesteld van ongewenst gedrag dat door software wordt veroorzaakt, waarmee misbruik gemaakt zou kunnen worden van gebruikers.

Misleiding en bedrog

Microsoft heeft het in zijn omschrijving vooral over software die mensen middels waarschuwingen verleidt tot het downloaden en installeren daarvan. Denk bijvoorbeeld aan een advertentie waarin staat dat er een virus gedetecteerd is en waarvoor snel software gedownload moet worden. Voor die software moet vervolgens betaald worden.

“Programma’s zouden geen alarmerende of dwingende boodschappen, of misleidende inhoud moeten weergeven om je over te halen te betalen voor aanvullende diensten of het uitvoeren van overbodige boodschappen”, schrijft Microsoft op de site. Maar niet alleen dergelijke advertenties moeten eraan geloven.

Ook apps die gebruikers verleiden tot het invullen van onderzoeken, het downloaden van bestanden of het aanmelden voor nieuwsbrieven om zo problemen op te lossen die niet bestaan. Softwaremakers die dergelijke tactieken gebruiken zullen hun programma’s snel moeten aanpassen, want de nieuwe regelgeving gaat per 1 maart in.

Microsoft schrijft tot slot nog over de gedachte achter de update: “Deze update dient als aanvulling op onze reeds gevestigde vereisten voor de bescherming van klanten, om te voorkomen dat zij bedrogen worden door programma’s die misleidende, overdreven of bedreigende boodschappen weergeven over de gezondheid van een systeem.”