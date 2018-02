Apple verwijdert Telegram uit App Store wegens ongepaste content

Apps & Software

De Telegram-app en het snellere Telegram X zijn niet meer in de App Store te vinden. De apps zijn in strijd met de richtlijnen van de appwinkel van Apple. Aanvankelijk verdween Telegram plotseling uit de App Store, maar even later kwam er duidelijkheid door een verklaring.

Telegram-CEO Pavel Durov plaatste namelijk een tweet. Hierin stelt hij op de hoogte te zijn gebracht door Apple. Het bedrijf uit Cupertino is van mening dat er ongepaste content beschikbaar kwam via de chatapp. Durov lijkt zich wat aan te trekken van de kritiek, aangezien hij de tweet afsluit met “als we de juiste bescherming bieden, verwachten we dat de apps terugkeren in de App Store.”

Richtlijn

Op basis van welke richtlijnen Apple de apps uit het aanbod gehaald heeft, is niet bekend. TechCrunch draagt wel een vermoedelijke reden aan door terug te grijpen op de volgende iOS-richtlijn:

“Apps met user-generated content of diensten die hoofdzakelijk gebruikt worden voor pornografische content, objectivering van echte mensen (bijvoorbeeld ‘hot-or-not’ stemmen), het maken van fysieke bedreigingen of pesten horen niet in de App Store en kunnen verwijderd worden zonder kennisgeving.”

Gebruikers kiezen vaak voor Telegram vanwege de beveiliging die de chatdienst biedt. Berichten zijn niet zomaar door iemand anders dan de zenders en ontvanger(s) in te zien, aangezien er gebruikgemaakt wordt van sterke encryptie. Daardoor is het platform aantrekkelijk voor praktijken zoals in de bovenstaande richtlijn.

Vooralsnog is Telegram wel te vinden in de Play Store. Wellicht dat dit betekent dat er alleen problemen zijn met de iOS-versie of dat alleen Apple de situatie opmerkte. De tijd zal ons leren hoe de kwestie afloopt. We houden het in de gaten.