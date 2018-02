‘Bitcoin daalt mogelijk met 80 procent’

Business

Analisten waarschuwen voor een mogelijke waardedaling van de bitcoin van wel 80 procent. De eventuele crash komt voort uit de praktijken van cryptovaluta tether, die de prijs van de bitcoin kunstmatig opgedreven zou hebben. Als dit inderdaad het geval is, wordt een bloedbad voor investeerders verwacht.

Tether is een zogeheten stablecoin waarbij er gestreefd wordt naar een waarde van één dollar per tether. Cryptobeurs Bitfinex, het bedrijf achter tether, kwam recentelijk onder vuur te liggen. Blogger Bitfinex’ed kwam met waarschuwingen over de tether. Volgens hem is de munt er alleen om de waarde van de bitcoin op te drijven.

Hoogleraar Nicholas Weaver van Berkeley’s International Computer Science Institute is één van de experts die de potentiële gevolgen inschat. Hij geeft op Twitter aan dat er met tether een grote hoeveelheid neppe dollars in de bitcoin gepompt wordt. Als dat tot een einde komt dan is dat van grote invloed op de prijzen van meerdere cryptomunten. Bitcoin-expert David Gerard voegt daaraan toe dat iedereen die zich bezighoudt met crytpo erg bezorgd is over de tether-situatie.

Waarde

Voorlopig betekent de situatie niet veel goeds voor de waarde van cryptovaluta. De afgelopen 24 uur daalden veel munten meer dan 15 procent in waarde. Een bitcoin kost op het moment van schrijven minder dan 9.000 dollar. Van de grotere cryptomunten is vandaag alleen de ethereum het minst gedaald, maar die munt staat ook op een waardedaling van ongeveer acht procent.

Woensdag schreef Techzine dat Bitfinex en Tether mogelijk onderzocht worden door Amerikaanse autoriteiten. Beide partijen kregen op 6 december een dagvaarding toegestuurd. Het onderzoek had toen al geen goede gevolgen voor de waarde van de bitcoin, aangezien de waarde onder de symbolische grens van 10.000 dollar uitkwam. Voorlopig zijn de negatieve berichten rondom tether dus nog niet uitgewerkt.