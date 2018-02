Verschillende landen onderzoeken cryptodiefstal van 530 miljoen dollar

Business

Vorige week werd er in een virtuele overval maar liefst 530 miljoen dollar buitgemaakt aan NEM-tokens, een van de vele cryptocurrencies die in de omloop zijn. Het was een van de grootste virtuele diefstallen tot nu toe en heeft ertoe geleid dat overheden wereldwijd onderzoek naar de zaken begonnen zijn.

Dat meldt een van de leden van de stichting achter de digitale munt tegenover persbureau Reuters. Ook wordt er actief gewerkt om te zorgen dat de criminelen die de tokens buitgemaakt hebben die niet kunnen verzilveren. Daarvoor werkt de NEM Foundation samen met verschillende beurzen.

Uitgebreid crimineel onderzoek

Takao Asayama, een van de leden van de NEM Foundation vertelde in Singapore dat verschillende landen meewerken aan het onderzoek naar de diefstal. Eerder deze week werden in Japan al maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat dit soort diefstallen nog plaats kunnen vinden.

Alle cryptocurrency-beurzen in Japan worden nu onderzocht op mogelijke gebreken in hun beveiliging. Die gaten moeten allemaal gedicht worden. Verder kreeg Coincheck, waar de 530 miljoen dollar aan NEM-tokens buitgemaakt zijn de opdracht om zijn standaarden flink te verhogen.

Diefstal NEM

Vorige week werden er door hackers bij 260.000 gebruikers NEM-tokens buitgemaakt. Dat is een dure zaak voor Coincheck, dat de getroffenen wil compenseren voor hun verlies. Daarvoor betaalt het zo’n 0,81 dollar per munt uit, waar de daadwerkelijke piekwaarde vorige week op 1,01 dollar per token stond.

Het is verder niet voor het eerst dat er een grote crypto-overval plaatsvond. In 2014 werd er bij de hack van Mt. Gox nog vijfhonderd miljoen dollar aan bitcoin gestolen. Ook toen werden er extra maatregelen genomen om dit soort gevallen te voorkomen.