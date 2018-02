Qualcomm en Samsung tekenen deal voor snelle overgang naar 5G

Networking

Eind vorig jaar werd eindelijk een 5G-standaard vastgesteld door 3GPP – de organisatie die wereldwijd telecommunicatiestandaarden opstelt. Daarmee komt de lancering van de eerste commerciële 5G-netwerken langzaamaan dichterbij. In het kader daarvan gaan Qualcomm en Samsung nu een samenwerking aan, in een poging die lancering sneller dichterbij te brengen.

Dat meldt Qualcomm vandaag. De hoop is dat middels de samenwerking het onderzoek naar 5G-technologie extra aangemoedigd wordt. De twee bedrijven gaan gebruik maken van elkaars patenten en zullen intensief samenwerken aan de ontwikkeling en productie van nieuwe hardware om “de transitie naar 5G-netwerken” in te luiden.

Meerjarige samenwerking

De deal tussen Qualcomm en Samsung maakt onderdeel uit van een “meerjarige strategische samenwerking” die niet alleen 5G-technologie zal betreffen. De twee technologiereuzen willen ook werken aan toekomstige mobiele apparaten.

“De aankondiging vandaag onderstreept het belang van onze langdurige strategische relatie met Samsung in het breed toepassen van mobiele technologie naar veel verschillende segmenten,” laat Christiano Amon, voorzitter van Qualcomm Incorporated weten. “Terwijl Qualcomm de wereld naar 5G leidt, groeien de kansen tussen onze twee bedrijven en deze samenwerking brengt ons op een pad naar voortdurend succes.”

“We stellen onze strategische samenwerking met Qualcomm Technologies op prijs,” laat TM Roh, EVP en hoofd van mobile R&D binnen Samsung Electronics weten. “En we kijken ernaar uit om de komende jaren toonaangevende technieken te blijven ontwikkelen.”

Samsung zal als onderdeel van de deal zijn “interventies” in Qualcomms hoger beroep tegen een beslissing van de Korean Fair Trade Commission stopzetten. Dat legde Qualcomm in 2016 een boete van 868 miljoen dollar op voor “excessieve” licentiekosten. Qualcomm ging in hoger beroep, dat nog altijd dient, en daar bemoeide ook Samsung zich mee. Daar zal het bedrijf nu echter mee stoppen.