‘Gebrek aan 5G-smartphones grootste obstakel voor netwerk’

Verwacht voorlopig maar geen telefoongesprekken te kunnen via 5G. Steeds meer telecombedrijven werken aan de uitrol van 5g-netwerken of in elk geval de voorbereidingen daarvoor. Zo ook het Amerikaanse AT&T, dat dit jaar nog in een dozijn markten wil beginnen met de uitrol van 5G.

Dat vertelt AT&T-CEO Randall Stephenson tegenover investeerders. Zij moeten er de komende tijd van uitgaan dat 5G-netwerken gaan functioneren via zogenaamde Pucks. Wat die apparaten precies zijn is niet zeker, maar het lijken een soort mobiele hotspots te zijn.

Vraagtekens bij lancering

AT&T zet de komende maanden flink in op de uitrol van 5G-netwerken. De vraag van sommigen is waarom het bedrijf daar zo hard aan trekt. Qualcomm en andere chipmakers zijn al vrij stellig geweest in hun schattingen dat de eerste 5G-geschikte telefoonchips pas in de loop van 2019 verwacht kunnen worden.

De bedoeling van deze Pucks is vooral om ervoor te zorgen dat mensen een voorproefje krijgen van de grote mogelijkheden van 5G. De gedachte is dat de technologie de virtuele wereld zal transformeren en de digitale mogelijkheden enorm uit zal breiden. Dat AT&T nu al begint met de uitrol van dergelijke netwerken is zo bezien niet heel vreemd. 5G wordt immers door velen gezien als een cruciale technologie voor trends als zelfrijdende auto’s en goede augmented reality en virtual reality headsets.

Tussen verschillende telecomaanbieders is ondertussen een echte wedloop gaande, waarbij gekeken wordt wie als eerste een echt netwerk uit kan rollen. In de Verenigde Staten willen Verizon en AT&T dit jaar nog beginnen met de uitrol ervan, waar T-Mobile daar pas in 2020 mee wil beginnen.