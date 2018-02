Kwartaalwinst Amazon meer dan verdubbeld

Business

Amazon heeft donderdag de financiële cijfers voor het kwartaal dat eindigt op 31 december 2017 bekendgemaakt. In die periode haalde het bedrijf een winst van 1,9 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,5 miljard euro. Een jaar eerder hield Amazon onder de streep nog 749 miljoen dollar over. De kwartaalwinst is daarmee meer dan verdubbeld.

De forse stijging komt onder andere door belastinghervormingen in de Verenigde Staten, dat een meevaller van ongeveer 789 miljoen dollar oplevert. Per aandeel komt het resultaat neer op 3,75 dollar. Dit is ook hoger dan analisten verwachtten. Zij gingen gemiddeld uit van 1,85 dollar per aandeel, zo meldt Reuters.

Omzet

Ook de omzet kreeg te maken met een forse stijging, en wel een van 38 procent. Dit betekent een bedrag van 60,3 miljard dollar. In het laatste kwartaal vinden we onder meer Black Friday, kerst en oudjaar. Traditiegetrouw leiden deze gelegenheden tot extra verkopen bij webwinkels.

Amazon Web Services (AWS), dat onder meer Microsoft als concurrent heeft, zag zijn resultaat eveneens verbeteren. Er is een verkoopgroei van 45 procent te zien, wat neerkomt op 5,1 miljard dollar. Ook voor Microsoft pakken de cloudactiviteiten goed uit. Dit bedrijf presenteerde deze week eveneens zijn kwartaalcijfers, waarin we zagen dat Azure een omzetgroei van 90 procent noteerde. Mogelijke oorzaak van het verschil is dat klanten voor twee cloudproviders kiezen, waardoor ze bij Microsoft uitkomen. AWS is met afstand het grootst, gevolgd door Azure.

Plannen en investeerders

In heel 2017 steeg de omzet van Amazon met 31 procent naar 177,9 miljard dollar. In 2016 werd er nog 136 miljard dollar opgehaald. Tegelijkertijd kondigt het bedrijf aan meer te zullen investeren in videocontent, met onder meer een The Lord of the Rings-serie in productie.

Na de bekendmaking van de cijfers ging het aandeel Amazon omhoog. Bij sluiting van de beurs betaalden investeerders nog 1390 dollar voor een aandeel. Nabeurs zagen we een waarde van zo’n 1480 dollar.